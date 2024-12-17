У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.2 комментария
Володин после гибели Кириллова заявил о преступной сущности киевского режима
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил киевский режим в террористической деятельности, подчеркнув, что все виновные в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будут наказаны.
Володин назвал Украину террористическим государством в связи с гибелью начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает ТАСС.
«Преступная сущность киевского режима очевидна. Это террористическое государство во главе с нелегитимным президентом-нацистом. Все виновные должны понести заслуженное наказание», – указал он.
Также Володин подчеркнул, что генерал-лейтенант внес значительный вклад в развитие и эффективность войск радиационной, химической и биологической защиты в России.
Спикер Госдумы выразил уверенность, что убийцы генерала будут наказаны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Картаполов обвинил Киев в убийстве генерала Кириллова, назвав это попыткой скрыть неудачи на фронте. Украина заявила о своей причастности к убийству генерал-лейтенанта Войск радиационной, химической и биологической защиты.