Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности

Tекст: Дарья Григоренко

Шольц, выступая на внеочередном заседании Бундестага, заявил, что Германия не будет принимать решения, которые могут угрожать ее безопасности. В связи с этим Берлин отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus и отправлять своих военных на Украину, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Германия является лидером по поддержке Украины в Европе, и выразил желание сохранить этот статус. Однако, по словам Шольца, это не означает, что безопасность Германии может быть поставлена под угрозу. «Мы не поставляем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории, и мы совершенно точно не будем направлять немецких солдат на эту войну. Не со мной, как канцлером», – добавил Шольц.

Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение канцлера Олафа Шольца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц за два дня до дебатов в Бундестаге подтвердил свое несогласие с передачей ракет Taurus Украине и использованием их для ударов по российской территории, несмотря на давление со стороны оппозиции. До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Шольц исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.