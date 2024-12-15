Мерц заявил о политической изоляции Шольца в ЕС и провале немецкой политики

Tекст: Максим Попов

Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера ФРГ от ХДС/ХСС, заявил, что правительство Германии потерпело неудачу в европейской политике, сообщило ТАСС.

Он подчеркнул, что канцлер ФРГ Олаф Шольц оказывается в изоляции среди европейских лидеров. Мерц отметил, что большинство лидеров стран ЕС больше не проявляют интереса к встречам с Шольцем, и в пример привел недавний визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Польшу, где обсуждалась политика в отношении Украины без участия немецкого канцлера.

Мерц заявил, что правительство Германии демонстрирует незаинтересованность в европейской политике, что наносит ущерб стране и осложняет отношения с соседями. Он также привел в пример недавнее открытие собора Парижской Богоматери, где Макрон, Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали ситуацию на Украине. По словам Мерца, Шольц был приглашен, но не проявил желания участвовать в мероприятии.

Лидер ХДС также указал на «фактический провал» участия Германии в европейской законотворческой деятельности. По его словам, «немецким голосованием» в Брюсселе называют постоянное воздержание Германии от голосования. Мерц утверждает, что за последние три года правительство ФРГ не предложило никаких инициатив для обсуждения в области политики беженцев или экономической политики в Брюсселе.

До этого правая партия «Альтернатива для Германии» выдвинула сопредседателя движения Алису Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ.