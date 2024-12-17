У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.5 комментариев
Российские морские поставки нефти снизились на 11% с октября
Bloomberg: Морские поставки российской сырой нефти упали до 3,06 млн баррелей в сутки
Поставки российской нефти по морским путям упали на 11% с октября из-за работ на важном терминале в балтийском порту Приморск и давления Запада, сообщило агентство Bloomberg.
Как сообщает Bloomberg, объемы поставок российской нефти по морским путям снизились на 11% с октября. Среднесуточные объемы составили 3,06 млн баррелей к 15 декабря, что ниже недавнего пика в 3,46 млн баррелей.
Снижение обусловлено давлением Запада на теневой флот танкеров, который Россия использует для транспортировки нефти, и высоким уровнем загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Европейский союз добавил 42 нефтяных танкера в список санкционированных судов, часть из которых уже была под санкциями Британии. Кроме того, 12 стран Европы планируют ужесточить проверки танкеров на предмет защиты от разливов нефти.
Напомним, ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России, добавив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.