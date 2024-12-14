На курорте Гудаури в ресторане найдены тела 12 человек

В Грузии пообещали силой вывести из президентского дворца «мадам вредину» Зурабишвили

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«29 декабря состоится инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, а это значит, что Саломе Зурабишвили больше не будет президентом. Если для нее так дорого кресло, которое она занимала в течение шести лет, мы можем позволить ей забрать его с собой домой», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Владимир Божадзе.

Его коллега Ираклий Заркуа назвал «ошибкой» решение «Грузинской мечты» поддержать кандидатуру Зурабишвили на выборах президента в 2018 году и принес за это извинения общественности.

«Эта женщина, мадам вредина, совершенно потеряла адекватность. Она решила снова нарушить конституцию, а это значит, что придется силой выводить ее из дворца», – сказал Ираклий Заркуа.

Председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе объяснил «тяжелым эмоциональным фоном» заявление Зурабишвили о том, что она остается президентом, пока в стране не назначат и проведут новые выборы в парламент, так как оппозиция считает состоявшиеся 26 октября «фальсифицированными».

Грузинская газета «Резонанси» не исключает, что президентский дворец придется временно закрыть, а новому президенту подыскать другое место для работы.

«Нас ждут веселые дни перед Новым годом, если Зурабишвили решит сопротивляться и не уходить из дворца, устроит перформанс», – полагает депутат от движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

Ранее президент Грузии удивилась появлению поезда у дворца.

Сама Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».