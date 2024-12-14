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    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

    18 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 21:58 • Новости дня

    На курорте Гудаури в ресторане найдены тела 12 человек

    На курорте Гудаури в Грузии в ресторане найдены тела 12 человек

    Tекст: Вера Басилая

    На грузинском горнолыжном курорте Гудаури были обнаружены тела 12 человек, среди которых 11 граждан Индии, причиной их смерти мог стать угарный газ, сообщили в правоохранительных органах.

    На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии обнаружены тела 12 человек. Среди погибших 11 граждан Индии и один местный житель, передает канал «360».

    По данным МВД Грузии, все погибшие были сотрудниками индийского ресторана. Следствие рассматривает версию того, что причиной их смерти стал угарный газ. В помещении ресторана находился генератор, установленный после отключения электроэнергии, что могло привести к трагедии.

    После обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Ранее на предприятии по производству мучных изделий в Барнауле двое сотрудников отравились сероводородом и были госпитализированы в тяжелом состоянии. До  этого под Екатеринбургом десять человек отравились токсичным соединением в теплице.

    13 декабря 2024, 22:33 • Новости дня
    Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии

    Каладзе извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии в 2018 году

    Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе принес извинения за выдвижение Саломе Зурабишвили на выборах президента в 2018 году.

    «Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением. Я никогда об этом не говорил, но сейчас позволяю себе извиниться перед населением за то, что именно усилиями «Грузинской мечты» оказалась там, где находится сейчас эта женщина (Зурабишвили – прим.), которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам», – приводит ТАСС слова Каладзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зурабишвили решила не покидать президентский дворец после окончания срока. До этого сообщалось, что вопрос выселения президента Грузии из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря.

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    14 декабря 2024, 11:21 • Новости дня
    ЦИК Грузии: Выборы президента страны состоялись
    ЦИК Грузии: Выборы президента страны состоялись
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Выборы президента Грузии состоялись, так как в них приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

    Выборы президента Грузии состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек, передает ТАСС.

    К 10.30 мск в процессе голосования приняли участие 170 членов коллегии выборщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где проходят выборы президента страны, на фоне акций протеста. Зурабишвили ранее заявила, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий. В субботу в Тбилиси у здания парламента собрались первые группы протестующих.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    12 декабря 2024, 12:58 • Новости дня
    В Грузии пообещали силой вывести из президентского дворца «мадам вредину» Зурабишвили
    В Грузии пообещали силой вывести из президентского дворца «мадам вредину» Зурабишвили
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Вопрос выселения президента Грузии Саломе Зурабишвили из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «29 декабря состоится инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, а это значит, что Саломе Зурабишвили больше не будет президентом. Если для нее так дорого кресло, которое она занимала в течение шести лет, мы можем позволить ей забрать его с собой домой», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Владимир Божадзе.

    Его коллега Ираклий Заркуа назвал «ошибкой» решение «Грузинской мечты» поддержать кандидатуру Зурабишвили на выборах президента в 2018 году и принес за это извинения общественности.

    «Эта женщина, мадам вредина, совершенно потеряла адекватность. Она решила снова нарушить конституцию, а это значит, что придется силой выводить ее из дворца», – сказал Ираклий Заркуа.

    Председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе объяснил «тяжелым эмоциональным фоном» заявление Зурабишвили о том, что она остается президентом, пока в стране не назначат и проведут новые выборы в парламент, так как оппозиция считает состоявшиеся 26 октября «фальсифицированными».

    Грузинская газета «Резонанси» не исключает, что президентский дворец придется временно закрыть, а новому президенту подыскать другое место для работы.

    «Нас ждут веселые дни перед Новым годом, если Зурабишвили решит сопротивляться и не уходить из дворца, устроит перформанс», – полагает депутат от движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

    Ранее президент Грузии удивилась появлению поезда у дворца.

    Сама Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».

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    13 декабря 2024, 06:41 • Новости дня
    США ввели санкции против Грузии

    США установили визовые ограничения для грузинских чиновников

    США ввели санкции против Грузии
    @ mfa.gov.ge

    Tекст: Антон Антонов

    США вводят визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, санкции вводятся в отношении примерно 20 человек, сообщил Госдеп.

    «Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В рамках данной политики запрет будет распространяться в том числе на «тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности».

    Американское внешнеполитическое ведомство осудило акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.

    В заявлении сказано, что США готовят дополнительные меры, включая санкции, для привлечения к ответственности тех, кто, по мнению Вашингтона, подрывает демократическое развитие Грузии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты в декабре заявили, что готовы применить дополнительные санкции в отношении Грузии в связи с подавлением протестов грузинскими властями. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупреждал, что санкции США по отношению к гражданам Грузии «приблизили отношения к критической черте».

    С 2009 года США и Грузия являются стратегическими партнерами, однако летом США заявили, что переносят военные учения с Грузией на неопределенный срок из-за «пересмотра отношений».

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    13 декабря 2024, 21:02 • Новости дня
    Макрон выступил с обращением к грузинам

    Макрон обратился к грузинским политическим силам с призывом к диалогу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон в своем видеообращении призвал политические силы Грузии к диалогу, подчеркнув важность европейских устремлений страны.

    Макрон призвал политические партии к началу конструктивного диалога для решения текущих политических трудностей, передает ТАСС.

    «Я хочу верить, что есть путь, соответствующий европейским устремлениям страны, путь, открытый для вежливого диалога всех политических сил и организаций гражданского общества. За этот диалог несут ответственность все грузины», – сказал он.

    Ранее на этой неделе почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по ситуации в Грузии.

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    14 декабря 2024, 18:38 • Новости дня
    Зурабишвили: Никто никого не выбирал. Ничего не произошло

    Саломе Зурабишвили заявила, что в Грузии «никаких выборов не было»

    Зурабишвили: Никто никого не выбирал. Ничего не произошло
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем первом заявлении после выборов назвала результаты нелигитимными, потому что «никто никого не выбирал».

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые публично выразила свое отношение к итогам президентских выборов в стране. По результатам голосования новым главой государства был избран бывший футболист Михаил Кавелашвили, передает Ura.Ru.

    «Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», – заявила Зурабишвили.

    Она вышла к собравшимся в Тбилиси митингующим, которые не признают легитимность состоявшегося голосования.

    Президент выразила благодарность жителям, которые вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство.

    Ранее Центризбирком Грузии объявил об избрании нового президента страны, которым стал депутат и бывший футболист Михаил Кавелашвили.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действующий президент Саломе Зурабишвили будет вынуждена покинуть свой пост через две недели, несмотря на ее отказ признать результаты выборов.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, есть ли у Саломе Зурабишвили малейшие юридические основания остаться у власти.

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    14 декабря 2024, 13:46 • Новости дня
    Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии

    ЦИК Грузии: Михаил Кавелашвили избран президентом страны

    Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Центризбирком Грузии сообщил об избрании нового президента, им стал Михаил Кавелашвили.

    Как заявили в ЦИК, после обработки 100% бюллетеней стало известно, что за Кавелашвили проголосовали 55,55% избирателей, передает ТАСС.

    Кавелашвили избран шестым президентом Грузии. За него проголосовали 224 члена коллегии выборщиков из 300. Для победы в первом туре ему было необходимо получить две трети голосов.

    Первые непрямые выборы президента Грузии прошли без помех. Об этом заявил глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

    «Как мы увидели, и общественность сама наблюдала за всем процессом выборов при помощи прямой трансляции, выборы прошли без помех», – сказал он.

    Ранее в ЦИК Грузии заявили, что выборы президента Грузии состоялись, так как в них приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В субботу в Тбилиси у здания парламента собрались группы протестующих.

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    14 декабря 2024, 09:33 • Новости дня
    Зурабишвили демонстративно прошла мимо митингующих у парламента в Тбилиси
    Зурабишвили демонстративно прошла мимо митингующих у парламента в Тбилиси
    @ Maria Giulia Molinaro Vitale/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где проходят выборы президента страны, на фоне акций протеста.

    Зурабишвили прошла пешком по проспекту Руставели в окружении охраны, не делая никаких заявлений, передает РИА «Новости».

    На вопросы журналистов она коротко ответила, что «идет на работу». Зурабишвили направилась в президентский дворец Орбелиани.

    Собравшиеся перед парламентом участники акции протеста с аплодисментами встретили ее появление на проспекте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет Президентский дворец после завершения срока полномочий. В субботу в Тбилиси у здания парламента, где проходят выборы президента страны, собрались первые группы протестующих.

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    12 декабря 2024, 11:49 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Грузии назвала Зеленского клоуном
    Вице-спикер парламента Грузии назвала Зеленского клоуном
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Теа Цулукиани, попавшая в список находящихся под санкциями Украины за якобы отступление от демократии 19 грузинских чиновников, назвала украинского лидера Владимира Зеленского «клоуном», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью телекомпании «Имеди» она сказала, что прекрасно себя чувствует, несмотря на санкции господина Зеленского».

    «Клоуны для меня были интересными лет сорок назад. Сегодня клоуны мне неинтересны», – заявила вице-спикер.

    Теа Цулукиани в связи с возможными санкциями США и ЕС в отношении грузинских чиновников также сказала, что «главное, чтобы не пострадали народ и государство».

    Одна из лидеров правящей «Грузинской мечты» Теа Цулукиани, на днях подавшая в отставку с поста вице-премьер-министра культуры Грузии для участия в выборах в парламент 26 октября, рассказала о давлении Запада на грузинскую культуру.

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    13 декабря 2024, 11:48 • Новости дня
    Тбилиси назвал «лишенными смысла» санкции США против грузинских официальных лиц

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «лишенными смысла» и «непонятными» введенные США визовые ограничения против грузинских официальных лиц, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нынешняя администрация США проиграла выборы, ее мандат истекает. Несмотря на это, она от имени американского народа портит отношения с таким важным партнером, как Грузия», – сказал он.

    По его словам, «эта позиция уходящей администрации непонятная и лишена смысла».

    Также Шалва Папуашвили назвал «парадоксальным», что эта администрация США «наказала многолетним заключением участников штурма Капитолия».

    «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку?» – задался он вопросом.

    Кроме того, он напомнил, что США «не вводили санкции и не выступали с жесткими позициями, когда при прежних властях в Грузии особенно жестоко пытали людей, разрушили свободные СМИ, а рэкет бизнеса стал частью государственной системы».

    По его словам, «в те годы во власти США была нынешняя уходящая администрация».

    США ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, санкции вводятся в отношении примерно 20 человек, сообщил Госдеп.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с открытым письмом об опасных для демократии тенденциях навязывания политической повестки дня.


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    13 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    В парламенте Грузии появилась первая оппозиция

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Лояльная властям партия «Сила народа», имеющая восемь депутатских мандатов, приняла решение перейти в оппозицию к правящей «Грузинской мечте», заявил секретарь партии Гурам Мачарашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Сила народа» приняла решение покинуть парламентское большинство и стать здоровой оппозицией», – сказал он.

    «В стране практически нет оппозиции, есть только радикальная, финансируемая извне, - отметил парламентарий. – Мы покажем всем в Грузии и за ее пределами, что значит здоровая оппозиция».

    «Мы создадим платформу для здорового оппонирования властям», - сказал Гурам Мачарашвили.

    Примечательно, что именно от «Силы народа» выдвинут кандидат в президенты Михаил Кавелашвили, которого должны избрать 14 декабря.

    В парламенте Грузии 150 мандатов.

    Четыре оппозиционные партии на выборах 26 октября получили в целом 61 место, но требуют новых выборов.

    Накануне в Грузии пообещали силой вывести из президентского дворца «мадам вредину» Зурабишвили.

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    14 декабря 2024, 08:35 • Новости дня
    Протестующие в Тбилиси собрались у здания парламента из-за выборов президента

    Tекст: Александра Юдина

    В субботу в Тбилиси у здания парламента, где проходят выборы президента страны, собрались первые группы протестующих.

    Первые группы протестующих собрались у парламента Грузии, где в субботу проходят выборы президента страны, передает РИА «Новости».

    Несколько сотен человек с дудками и флагами Грузии находятся у здания парламента, подходы к которому взяты под контроль полицией, а движение по проспекту Руставели перекрыто.

    Голосование началось в 8.00 по московскому времени и продлится до 13.00. Впервые в истории Грузии президента избирает не народ, а избирательная коллегия, состоящая из 300 парламентариев и депутатов разного уровня. Новый президент будет избран сроком на пять лет.

    Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать две трети голосов. Если этого не произойдет, будет назначен второй тур, который также состоится в субботу. Единственный претендент на пост – бывший футболист, депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта».

    Четыре оппозиционные партии, прошедшие в парламент по итогам выборов, отказались от работы в законодательном органе, считая выборы сфальсифицированными. Поэтому они не выдвинули своих кандидатов.

    Служба госбезопасности Грузии заявила, что организаторы акций протеста при координации спецслужб других стран планируют сорвать выборы президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе принес извинения за выдвижение Саломе Зурабишвили на выборах президента в 2018 году. Зурабишвили ранее заявляла, что решила не покидать президентский дворец после окончания срока. До этого сообщалось, что вопрос выселения президента Грузии из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря.

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    13 декабря 2024, 15:35 • Новости дня
    В Грузии запретили маски на митингах

    Парламент Грузии запретил использование масок и пиротехники на митингах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Парламент Грузии утвердил закон, запрещающий использовать маски на митингах, а также пиротехнику и лазеры, которые часто применялись против полиции и камер наблюдения.

    Решение было утверждено 82 депутатами без возражений и транслировалось на сайте законодательного органа, передает ТАСС.

    Законопроект предусматривает изменения в действующий закон «О собраниях и манифестациях». Кроме масок, под запрет попали пиротехника и лазеры, которые протестующие нередко использовали, чтобы ослеплять полицейских и камеры наблюдения.

    Ранее в Тбилиси проходила акция протеста в связи с решением правительства Грузии отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. На митингах в Тбилиси были задержаны 15 граждан России, двое из них находятся под административным арестом, одного освободили после 24 часов, семерых – после 48 часов.

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    12 декабря 2024, 12:08 • Новости дня
    Руководителей оппозиционного ТВ Грузии обвинили в финансовых махинациях

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский бизнесмен, один из основателей и спонсор оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный») Каха Окуашвили обвинил бывшего и нынешнего директоров этого ТВ Николоза Гварамия и Георгия Габуния в финансовых махинациях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Деятельность Гварамия и Габуния является примером грабежа телевидения, использования телекомпании как машины для отмывания миллионов долларов в международном масштабе», – заявил Окуашвили, комментируя сведения о возможном закрытии «Мтавари».

    По словам Окуашвили, «Гварамия и Габуния довели телеканал до банкротства».

    Бизнесмен категорически отверг заявления директоров, что он якобы тайно связан с почетным председателем правящей «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили и поэтому у телеканала возникли проблемы.

    «Эти утверждения комичны и лишены логики», – сказал Окуашвили, который не исключил, что Гварамия использовал финансы телевидения в своей оппозиционной партийной деятельности.

    Накануне Габуния заявил о серьезных финансовых проблемах у «Мтавари», обвинив в этом Зазу Окуашвили.

    Ранее Николоз Гварамия работал на телеканале «Рустави-2» и был осужден за финансовые махинации, однако позже помилован президентом Саломе Зурабишвили.

    Габуния известен своими нецензурными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.

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    14 декабря 2024, 14:58 • Новости дня
    Премьер Грузии: Зурабишвили придется покинуть президентский дворец

    Премьер Грузии: Зурабишвили покинет президентский дворец через две недели

    Tекст: Вера Басилая

    Действующий президент Саломе Зурабишвили будет вынуждена покинуть свой пост через две недели, несмотря на ее отказ признать результаты выборов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть президентский дворец., передает ТАСС.

    По словам Кобахидзе, инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили состоится ровно через две недели. Он также добавил, что избрание Кавелашвили президентом Грузии укрепит государственность и суверенитет страны. Премьер-министр уверен, что это событие внесет важный вклад в сокращение радикализма и поляризации в стране.

    Премьер-министр также заявил, что попытки устроить «майдан» на Украине провалились, и подобные события никогда не произойдут в Грузии. Он отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» получила поддержку более 1 млн 120 тыс. человек на выборах, в то время как радикальная оппозиция не может собрать даже 2 тыс. протестующих. Это, по его мнению, свидетельствует о реальном положении дел в стране.

    « В Грузии «майдан» провалился и никогда не состоится», – заявил Кобахидзе.

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    Грузия досталась футболисту

    Новым президентом Грузии избран бывший футболист Михаил Кавелашвили, он получил более 55% голосов. Оппозиция, которая с утра собралась в центре Тбилиси на акцию протеста, не смогла помешать голосованию. Уходящий президент Саломе Зурабишвили считает избрание Кавелашвили нелегитимным и отказывается покидать свой пост. Есть ли у нее хоть малейшие юридические основания остаться у власти? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Абхазия расплачивается за революцию

      «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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