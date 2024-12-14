Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».18 комментариев
На курорте Гудаури в ресторане найдены тела 12 человек
На курорте Гудаури в Грузии в ресторане найдены тела 12 человек
На грузинском горнолыжном курорте Гудаури были обнаружены тела 12 человек, среди которых 11 граждан Индии, причиной их смерти мог стать угарный газ, сообщили в правоохранительных органах.
На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии обнаружены тела 12 человек. Среди погибших 11 граждан Индии и один местный житель, передает канал «360».
По данным МВД Грузии, все погибшие были сотрудниками индийского ресторана. Следствие рассматривает версию того, что причиной их смерти стал угарный газ. В помещении ресторана находился генератор, установленный после отключения электроэнергии, что могло привести к трагедии.
После обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее на предприятии по производству мучных изделий в Барнауле двое сотрудников отравились сероводородом и были госпитализированы в тяжелом состоянии. До этого под Екатеринбургом десять человек отравились токсичным соединением в теплице.