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Финансист предупредила о риске падения рубля к доллару до 127 рублей
Эксперт: Курс доллара может вырасти до 127 рублей к 2025 году
Курс рубля может существенно снизиться к 2025 году, если реализуются негативные сценарии, заявила гендиректор форекс-дилера Гузель Проценко.
Курс рубля может не сильно измениться к 2025 году, но и укрепления ждать не стоит, передает РИА «Новости». Зато возможны «черные лебеди», которые уронят нацвалюту, рассказала генеральный директор форекс-дилера Гузель Проценко.
Главным геополитическим событием года станет возвращение в Белый дом Дональда Трампа и реализация его предвыборных обещаний. «Они связаны в первую очередь с мировыми событиями и проведением новой энергетической политики с целью снижения цен на нефть», – напомнила финансист.
Со второго квартала добыча может увеличиться, а это потянет цены вниз. Тем более, Трамп заинтересован в дешевой нефти и будет это лоббировать. В этом случае вероятен коридор в 60-70 долларов за баррель. Макроэкономические показатели в России пока не выглядят для рубля благоприятными. На этом фоне доллар в 2025 году может стоить 90-100 рублей, евро 97-117, а юань – 12,5-17.
Но, если реализуются негативные сценарии, верхние диапазоны расширятся до 120-127,2 рублей соответственно, заключила Проценко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк России объяснил ослабление рубля американскими санкциями и действиями компаний нефинансового сектора. Стоимость доллара в декабре превышала 107 рублей, а евро достигал 112 рублей на бирже Forex.