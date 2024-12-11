Российские войска взяли под огневой контроль трассу Запорожье – Курахово, передает РИА «Новости». Этот коридор снабжения имеет стратегическое значение для украинских сил на Южно-Донецком фронте.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что контроль осуществляется с помощью дронов, минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и «Солнцепеков».
Рогов также сообщил, что российские войска приближаются к поселку Дачное, расположенному западнее Курахово, через который проходит этот транспортный коридор. По его словам, от передовых отрядов ВС России до трассы остается чуть более километра. Подразделения продвигаются к Дачному с двух направлений: с севера от Старых Терн и с юга от Сухих Ялов.
Курахово представляет собой важный стратегический пункт в западной части ДНР. Город находится на расстоянии 46 километров от Донецка и 30 километров к югу от Красноармейска (Покровска). Его захват позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе Донецкой народной республики.
Ранее российские войска уничтожили группировку ВСУ южнее Курахово, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.
Владимир Рогов сообщал, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.
Также сообщалось, что российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затруднив снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами, что угрожает окружением украинской группировки.