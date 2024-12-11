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    В споре с Трампом Зеленский пошел на серьезный риск
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    СМИ: По Таганрогу могли ударить ракетами ATACMS
    Путин заявил Орбану об отказе Киева от мирного урегулирования
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    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мировой либерализм полностью отменил приличия

    Когда у либерально-демократических сил по всему миру шатается кресло под задницей, тут же начинается вой про угрозу демократии по всем мегафонам, а в реальности отменяются или извращаются все демократические принципы и процедуры. Что и произошло в Румынии.

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    11 декабря 2024, 16:59 • Новости дня

    Курс доллара достиг 107 рублей

    Курс доллара достиг 107 рублей
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Стоимость американской валюты на бирже Forex в среду днем превысил 107 рублей, курс евро достиг уровня 112 рублей.

    Курс доллара на Forex в среду днем превысил отметку в 107 рублей, сообщает ТАСС. По данным, представленным ICE на платформе Investing.com, доллар к 15.45 мск вырос на 3,85%, достигнув 107,0005 рубля, передает ТАСС.

    Курс евро также значительно увеличился, поднявшись на 3,63%, до 112,423 рубля.

    Напомним, 6 декабря курс доллара на Forex опускался ниже 99 рублей, а курс евро снижался до 105 рублей.

    10 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Двоюродный брат Башара Асада, Сулейман Асад, был казнен сирийской оппозицией на площади в Латакии, после входа в него сил вооруженной оппозиции. Родственник экс-президента руководил силами национальной обороны.

    Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада, сообщает RT со ссылкой на Alkhali24.

    Издание уточнило, что с прибытием сирийских повстанцев в Латакию было объявлено о смерти Сулеймана Асада, возглавлявшего национальные силы обороны. Причиной расправы стали родственные связи казненного с бывшим президентом и обвинения в преступлениях против тех, кто выступал против режима Башара Асада. Казнь была проведена вскоре после перехода города под контроль оппозиционных сил.

    Напомним, свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища было принято Владимиром Путиным.

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    10 декабря 2024, 20:17 • Новости дня
    В США назвали единственный способ перехвата «Орешника»

    TNI: Единственной защитой от «Орешника» может стать комплекс THAAD

    В США назвали единственный способ перехвата «Орешника»
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская ракета «Орешник» может быть перехвачена только системой THAAD, способной перехватывать гиперзвуковые цели, заявил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.

    Противоракетный комплекс Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) остается единственной американской системой, способной перехватывать гиперзвуковые цели, указал Вайхерт в статье для The National Interest, передает «Лента.ру».

    По словам эксперта, США и их союзники располагают ограниченным количеством этих систем. Это связано с многочисленными оборонными обязательствами Америки и сложностями в оборонно-промышленной базе.

    Даже наличие THAAD не гарантирует перехват новой ракеты. Батарея комплекса включает шесть самоходных пусковых установок, по восемь противоракет каждая, радар и оборудование для управления огнем и связи.

    Система может перехватывать цели как в верхних слоях атмосферы, так и за ее пределами. Однако из-за ограниченного количества и распределения систем THAAD по миру, вероятность их использования против «Орешника» остается низкой.

    Президент России Владимир Путин указывал, что пока ни одна из стран не имеет аналогов «Орешника». Он пояснял, что Россия занялась серийным производством таких МБР.

    Как пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков, у США есть комплексы THAAD и SM-3, которые в теории могли бы перехватить «Орешник», однако на практике с таким вооружением они не сталкивались. И это малочисленные дорогие системы, которые не станут отправлять на Украину, подчеркнул он.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    10 декабря 2024, 21:50 • Новости дня
    Депозитарий Euroclear отказался участвовать в изъятии российских активов

    Euroclear не поддержал идею Евросоюза об изъятии заблокированных активов России

    Депозитарий Euroclear отказался участвовать в изъятии российских активов
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупнейший депозитарный центр Euroclear выразил несогласие с планами Евросоюза изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.

    Как сообщило РИА «Новости», крупнейший европейский депозитарный центр Euroclear отказался поддержать инициативу Евросоюза по изъятию заблокированных российских активов. Глава центра Валери Урбен заявила, что в случае принятия такого решения Евросоюз должен будет взять на себя соответствующие обязательства, чтобы избежать потерь российских активов.

    Урбен подчеркнула: «Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы были изъяты, но через некоторое время приходит Россия и говорит: «Я хочу вернуть свои ценные бумаги», а активы исчезли». Этот комментарий указывает на юридические и финансовые риски, связанные с такой инициативой.

    Кроме того, Урбен предупредила, что использование российских активов может создать риски для статуса евро как резервной валюты, а также для стабильности всей европейской финансовой системы. Она выразила озабоченность последствиями, которые могут возникнуть для международного доверия к евро, в случае реализации этого плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого Украина получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

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    11 декабря 2024, 04:14 • Новости дня
    Подпольщики показали видео массовой переброски техники НАТО в Польшу

    НАТО массово перебросило военную технику из Европы в Польшу

    Tекст: Максим Попов

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о значительном перемещении военной техники НАТО из европейских стран в Польшу с использованием автотрасс и морских путей.

    По словам Лебедева, военная техника перебрасывается из различных европейских стран и это движение заметно на трассах Европы, передает РИА «Новости».

    Лебедев подкрепил свои слова фотографиями с автобана А63 во Франции и видео из Германии. Кроме того, он предоставил видео из порта Свиноуйсьце в Польше, показывающее скопление кораблей и значительное число военных грузовиков.

    «Это порт Свиноуйсьце. Стоят корыта вроде как военные. Поразило количество военных грузовиков на польских дорогах. Их – как мух в сельском сортире, шныряют туда-сюда», – процитировал он сообщение агента из Польши.

    Лебедев отметил, что вооружение и техника поступают в Польшу такими объемами, которые напоминают подготовку к серьезному конфликту. По его мнению, поляков вооружают гораздо интенсивнее, чем это происходило с Украиной перед началом спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области и артиллерии ВСУ в Запорожской области. До этого стало известно о взрыве на аэродроме в Борисполе под Киевом.

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    10 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии

    Глава Минобороны Израиля заявил об уничтожении флота ВМС Сирии

    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские ВМС в ходе операции уничтожили военный флот Сирии, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Кац подчеркнул, что в ходе операции в ночь на вторник израильские ВМС добились полного уничтожения сирийского флота, передает ТАСС.

    Ранее израильские силы нанесли удары по сирийской Латакии, что затронуло военные объекты и порт, где были дислоцированы корабли ВМС Сирии, сообщил источник в провинции.

    Израиль начал раздел Сирии, впервые с 1973 года вошел на территорию страны, а танки ЦАХАЛ оказались в 20 километрах от Дамаска.

    Израиль провел масштабную операцию, атаковав более 250 военных целей в Сирии, включая военные базы и склады с вооружениями, что стало одной из крупнейших операций в истории ВВС страны.


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    11 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Раскрыт путь побега Асада из Сирии

    Bloomberg: Асада из Сирии вывезли российские спецслужбы с авиабазы Хмеймим

    Раскрыт путь побега Асада из Сирии
    @ SANA/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Сирии Башар Асад и его семья были эвакуированы из страны российскими спецслужбами с авиабазы Хмеймим, сообщает Bloomberg.

    Россия убедила Башара Асада, что он проиграет борьбу против вооруженных группировок, возглавляемых бывшим филиалом «Аль-Каиды» HTS, и предложила ему и его семье безопасный выход из страны, если он немедленно уедет, сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

    Согласно двум источникам, российские разведчики организовали побег, вылетев с Асадом через свою авиабазу в Сирии. Один из них отметил, что транспондер самолета был выключен, чтобы избежать отслеживания.

    Эта операция положила конец более чем полувековому правлению династии Асадов. Башар Асад стал президентом после своего отца Хафеза, который руководил страной с 1971 года до своей смерти в 2000 году.

    Через несколько часов после отъезда Асада боевики без сопротивления вошли в Дамаск и заявили о победе в конфликте, который продолжался почти 14 лет.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации в Кремле относительно казни двоюродного брата бывшего сирийского лидера Башара Асада.

    Накануне он сообщил, что Башар Асад лично принял решение оставить пост. Песков также подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

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    10 декабря 2024, 21:28 • Новости дня
    Королева рассказала, как разочаровалась в Пугачевой

    Королева рассказала о разочаровании в Пугачевой после личной встречи

    Королева рассказала, как разочаровалась в Пугачевой
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Певица Наташа Королева поделилась воспоминаниями о личной встрече с Аллой Пугачевой, которая оставила у нее горький осадок и разрушила идеализированный образ примадонны.

    Наташа Королева в интервью «ИЗОЛЕНТА live» на Rutube вспомнила о своем первом разочаровании в Алле Пугачевой, сообщает StarHit.

    По словам Королевой, встреча с примадонной оставила неприятный осадок из-за негативного отношения, с которым она столкнулась в юности. «У меня были нелицеприятные моменты с той же Аллой Борисовной. Было обидно, потому что я не понимала, за что ко мне такое отношение», – поделилась она в эфире программы.

    «Было горько и обидно, что ты воображаешь человека одним, а, сталкиваясь с ним в жизни, он оказывается совсем другим. Особенно, когда тебе еще мало лет, всего 16-17, это вдвойне неприятно. Но я считаю, что это был для меня хороший опыт, такой курс молодого бойца», – пояснила певица.

    Королева не раскрыла деталей конфликта, но отметила, что Пугачева переживала в тот период сложный этап жизни, что могло повлиять на ее поведение.

    Ранее российская артистка балета Анастасия Волочкова назвала Пугачеву простым и открытым человеком, а также святой, которая имеет право на все, что захочет.

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    11 декабря 2024, 07:28 • Новости дня
    Трамп описал схему наживы Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в присвоении налогов американцев через финансирование Украины

    Трамп описал схему наживы Байдена на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал картинку, на которой высмеивается политика Джо Байдена в отношении финансирования Украины и подразумевается присвоение денег с участием Хантера Байдена.

    Как передает РИА «Новости», бывший президент США Дональд Трамп высмеял финансирование Киева администрацией Джо Байдена, обвинив его в присвоении налогов американцев. В своем посту в Truth Social Трамп опубликовал фотошоп-изображение Байдена с подписью, объясняющей, как, по мнению Трампа, работает экономика страны при действующем президенте.

    На картинке указывалось, что налоги граждан США отправляются на Украину, после чего возвращаются к Хантеру Байдену и далее передаются Джо Байдену. Хантер Байден недавно был помилован. Подпись на изображении гласила: «Как работает байденомика».

    Трамп также добавил текст, который якобы объясняет систему: «Вы платите налоги. Я отправляю их на Украину. Они возвращают их Хантеру. Хантер отдает их мне. Я помилую Хантера».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп, заявивший о своем намерении участвовать в выборах, может отменить санкции против Центробанка России, если вернется в Белый дом. Белый дом затруднился назвать точную сумму оставшихся средств, выделенных на помощь Украине, что ставит под сомнение дальнейшую финансовую поддержку. Без поддержки США, как сообщалось, конфликта на Украине не было бы, что подчеркивает значимость американского вмешательства в этот регион.

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    11 декабря 2024, 13:58 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли нанести удар по Таганрогу дальнобойными ракетами ATACMS
    СМИ: ВСУ могли нанести удар по Таганрогу дальнобойными ракетами ATACMS
    @ US Army

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные, возможно, использовали дальнобойные баллистические ракеты ATACMS для атаки на Таганрог, сообщают СМИ.

    Украинские вооруженные силы могли нанести удар ракетами ATACMS, но официальных подтверждений этой информации нет, передает RT со ссылкой на Telegram-каналы.

    Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что городская котельная получила повреждения после ракетной атаки, без тепла остались жители 27 многоквартирных домов, специалисты планируют восстановить теплоснабжение к полудню.

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    10 декабря 2024, 18:02 • Новости дня
    В Москве задержали притворявшегося бездомным миллиардера
    В Москве задержали притворявшегося бездомным миллиардера
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший вице-президент «Евразбанка» Вячеслав Чикалин задержан в Москве, он прикидывался бездомным, его разыскивали за мошенничество, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Чикалин является экс-вице-президентом «Евразбанка» и экс-главой совета директоров ПАО «Соль Руси», сообщил собеседник ТАСС. Он находился в розыске по делам о мошенничестве и хищении.

    Мужчину задержали на станции метро «Теплый стан» в ходе проверки документов. Найти его удалось благодаря системе распознания лиц.

    Чикалин обвиняется в хищении нескольких миллиардов рублей. По одному из уголовных дел он уже был приговорен к лишению свободы, но подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО. В данный момент он находится в Москве в отпуске. При задержании Чикалин заявил, что является бездомным.

    В настоящее время с ним работают следователи, после чего задержанный, вероятнее всего, вернется в зону СВО.

    Ранее в Калининградской области бездомный, выдавая себя за наемного убийцу, внушил пожилой женщине, что ему заплатили за ее убийство, после чего потребовал с нее деньги.

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    11 декабря 2024, 08:08 • Новости дня
    Армия России перекрыла коридор снабжения ВСУ в Курахово

    Российские войска взяли под огневой контроль трассу Запорожье – Курахово

    Армия России перекрыла коридор снабжения ВСУ в Курахово
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово.

    Российские войска взяли под огневой контроль трассу Запорожье – Курахово, передает РИА «Новости». Этот коридор снабжения имеет стратегическое значение для украинских сил на Южно-Донецком фронте.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что контроль осуществляется с помощью дронов, минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и «Солнцепеков».

    Рогов также сообщил, что российские войска приближаются к поселку Дачное, расположенному западнее Курахово, через который проходит этот транспортный коридор. По его словам, от передовых отрядов ВС России до трассы остается чуть более километра. Подразделения продвигаются к Дачному с двух направлений: с севера от Старых Терн и с юга от Сухих Ялов.

    Курахово представляет собой важный стратегический пункт в западной части ДНР. Город находится на расстоянии 46 километров от Донецка и 30 километров к югу от Красноармейска (Покровска). Его захват позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе Донецкой народной республики.

    Ранее российские войска уничтожили группировку ВСУ южнее Курахово, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

    Владимир Рогов сообщал, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.

    Также сообщалось, что российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затруднив снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами, что угрожает окружением украинской группировки.

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    10 декабря 2024, 20:52 • Новости дня
    Прогнозируемые зарплаты курьеров в Москве достигли 300 тыс. рублей
    Прогнозируемые зарплаты курьеров в Москве достигли 300 тыс. рублей
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Во второй половине декабря курьерские услуги могут подорожать в полтора-два раза, что вызвано острой нехваткой кадров и высоким спросом, особенно в Москве.

    В преддверии новогодних праздников курьерские службы начинают испытывать значительный рост спроса на свои услуги, сообщает «Коммерсант». В Москве и области требуется около 15 тыс. курьеров для работы на предновогодние заказы. На сайте HH.ru опубликовано множество вакансий, где работодатели предлагают зарплаты от 200 тыс. рублей в месяц, а для соискателей с водительскими правами суммы доходят до 360 тыс. рублей.

    Руководитель департамента логистических продуктов компании СДЭК Николай Пахомов отметил, что в ближайшие три недели ожидается острый дефицит кадров. «Яндекс», Ozon и «Самокат» активно конкурируют за курьеров, что поднимает ставки на рынке. Стоимость услуг в декабре может увеличиться в полтора-два раза. Средний чек на доставку внутри города, который в обычное время составляет 600-700 рублей, в декабре может превысить 1000 рублей.

    Гендиректор компании Dostavista Дмитрий Зубков подтвердил, что из-за высокого спроса на курьеров и дефицита рабочей силы тарифы на доставку растут. Сервисы используют различные мотивационные программы, включая бонусы «приведи друга», которые также увеличивают затраты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и IT-специалистов, согласно обзору hh.ru и ПЭК. Россияне выражают недовольство высокими доходами представителей некоторых профессий, особенно госслужащих, что часто обсуждается в социальных сетях. Также сообщалось, что директора департамента угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева задержали после того, как он кинул бутылку шампанского в курьера.

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    10 декабря 2024, 17:48 • Новости дня
    Путин: Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник»
    Путин: Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не делает ядерную доктрину жестче, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем», – цитирует Путина РИА «Новости». Он отметил, что сама доктрина уже не нуждается в дополнительных изменениях.

    «По большому счету нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а [ракетный комплекс] «Орешник», потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», – подчеркнул глава государства.

    Ранее президент отмечал, что пока ни одна из стран не имеет аналогов «Орешника», и указывал, что Россия занялась серийным производством таких МБР.

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    11 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией

    Каллас призвала Трампа к жесткости в отношении России для влияния на Китай

    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что будущий президент США Дональд Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к России, чтобы усилить влияние на Китай и продемонстрировать решимость Запада в поддержке Киева, сообщает Politico.

    «Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам [Трампу] нужно быть очень жесткими в отношении России. Вам надо быть твердым», – подчеркнула она. Кроме того, Каллас отметила, что поддержка Западом Киева представляет собой сигнал для Китая в свете его территориальных споров с Тайванем, передает Ura.Ru.

    По словам Каллас, Пекин сейчас видит, насколько далеко могут зайти США и их союзники в военной поддержке своих партнеров.

    Ранее Каллас высказалась о возможной необходимости отправки сил ЕС на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    11 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Россия полностью перешла на серверы отечественного производства
    Россия полностью перешла на серверы отечественного производства
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России полностью завершено импортозамещение мощных вычислительных ресурсов, включая серверы, заявил руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский.

    Страна чувствует себя уверенно в условиях внешних ограничений благодаря переходу на отечественные серверы и системы хранения данных, сказал Осеевский, передает ТАСС.

    Также Осеевский сообщил, что «Ростелеком» завершил создание инфраструктуры связи в Донбассе и Новороссии. Инвестиции в проект превысили 25 млрд рублей, было построено 5,3 тыс. базовых станций, обеспечивающих связь для более 600 тыс. абонентов.

    Между тем в университете Иннополис заявили, что «Ростелеком» переходит на использование системы GitFlame, разработанной в этом вузе. GitFlame обладает широкими возможностями для управления версиями кода, обеспечивая высокую надежность и безопасность. Данная система включена в реестр российского ПО.

    Директор университета Искандер Бариев отметил, что GitFlame предоставляет разработчикам возможность совместной работы и ускоряет внедрение инноваций. Кирилл Пихтовников из РТК ИТ добавил, что переход на GitFlame является стратегическим шагом в процессе импортозамещения.

    В октябре 2023 года министр цифрового развития России Максут Шадаев заявлял, что по итогам 2022 года в сегменте хранения данных доля российских серверов превысила 50%.

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    Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России

    Падение правительства Башара Асада изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Избавившись от последней значимой части иранской «Оси сопротивления», Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии. До этого Тель-Авив практически полностью ослабил других союзников Тегерана в регионе. Сможет ли Иран оправиться от столь масштабного ущерба и что это означает для интересов России в регионе? Подробности

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    «Орешник» в Белоруссии уравновесит численное превосходство НАТО в Европе

    Александр Лукашенко заявил о «трех десятках» площадок для размещения «Орешника» и «не одном десятке» ядерных ракет, которые прибыли в Белоруссию из России. Чем обусловлено подобное насыщение республики сверхмощным оружием, каким будет порядок его использования и что это означает для баланса сил в Европе? Подробности

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    В споре с Трампом Зеленский пошел на серьезный риск

    Дональд Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов прежде всего от Владимира Зеленского. Однако планы избранного президента США наталкиваются на упрямство главы киевского режима. Почему Зеленский позволяет себе почти хамство в адрес американских властей и что будет делать в этой ситуации Трамп? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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