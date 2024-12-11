Курс доллара достиг 107 рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Курс доллара на Forex в среду днем превысил отметку в 107 рублей, сообщает ТАСС. По данным, представленным ICE на платформе Investing.com, доллар к 15.45 мск вырос на 3,85%, достигнув 107,0005 рубля, передает ТАСС.

Курс евро также значительно увеличился, поднявшись на 3,63%, до 112,423 рубля.

Напомним, 6 декабря курс доллара на Forex опускался ниже 99 рублей, а курс евро снижался до 105 рублей.