Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.0 комментариев
ЦБ объяснил резкое падение курса рубля
ЦБ России назвал санкции и активность компаний причиной падения курса рубля
Центробанк России назвал американские санкции и действия компаний нефинансового сектора причиной ослабления рубля, следует из обзора регулятора.
Регулятор в своем обзоре указал на новые американские санкции и активные действия компаний из нефинансового сектора, скупавших иностранную валюту для исполнения обязательств перед кредиторами. Это привело к тому, что снижение чистых продаж валюты от экспортеров составило 23%, передает RT.
В документе отмечается, что на этом фоне в конце ноября наблюдалась возросшая волатильность на валютном рынке и ускорились темпы ослабления рубля; в целом за месяц рубль ослаб на 11,0% к доллару США и на 8,4% к юаню.
Эти изменения сделали рубль более уязвимым к внешним воздействиям и внутренним экономическим трендам. Эксперты полагают, что в ближайшее время волатильность может сохраниться, если не будет предпринято дополнительных мер для стабилизации курса.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ослабление рубля сделало неизбежным достижение новых рекордов ключевой ставкой. Эксперты ждут, что ЦБ в декабре поднимет ее до 23% и даже до 25%.