Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.4 комментария
Израильские самолеты нанесли ракетные удары по Дамаску
Израильские истребители нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска
Израильские истребители ВВС нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, в результате чего в нескольких районах прозвучали мощные взрывы.
Израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на сирийскую газету Al Watan.
В результате атак в нескольких районах столицы Сирии прозвучали сильные взрывы. Несмотря на обстрелы, самолеты израильских ВВС продолжают находиться в воздушном пространстве над Дамаском, осуществляя маневры на средней высоте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль уничтожил весь военный флот Сирии, ударил по военным объектам и порту Латакии, а также назвал условие вывода войск с Голанских высот.