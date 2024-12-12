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    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    4 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    14 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 16:12 • Новости дня

    Израильские самолеты нанесли ракетные удары по Дамаску

    Израильские истребители нанесли ракетные удары по окрестностям Дамаска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские истребители ВВС нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, в результате чего в нескольких районах прозвучали мощные взрывы.

    Израильские истребители нанесли серию ракетных ударов по окрестностям Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на сирийскую газету Al Watan.

    В результате атак в нескольких районах столицы Сирии прозвучали сильные взрывы. Несмотря на обстрелы, самолеты израильских ВВС продолжают находиться в воздушном пространстве над Дамаском, осуществляя маневры на средней высоте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль уничтожил весь военный флот Сирии, ударил по военным объектам и порту Латакии, а также назвал условие вывода войск с Голанских высот.

    9 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Обнародовано отклоненное Асадом предложение, которое привело его к потере власти
    Обнародовано отклоненное Асадом предложение, которое привело его к потере власти
    @ AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Башар Асад отклонил предложение США через ОАЭ о снятии санкций в обмен на прекращение снабжения «Хезболлы» по суше из Ирана, пишет The Washington Post.

    Эту информацию подтвердил бывший сирийский дипломат Бассам Барабанди, который перешел на сторону повстанцев, пишет WP, передает РБК. Он отметил, что эта сделка могла существенно укрепить власть Асада, но президент не воспользовался ею.

    Отказ от налаживания отношений с Турцией по инициативе президента Тайипа Эрдогана также стал фатальной ошибкой, говорится в материале газеты. Анкара хотела, чтобы Асад предпринял усилия по сдерживанию курдов, вступил в диалог с сирийской оппозицией и согласился на возвращение части сирийских беженцев из Турции.

    Аналитики из WP считают, что разочарование среди сторонников Асада стало причиной его краха. Ожидания восстановления экономики и мирового признания после подавления оппозиции не сбылись, а коррупция и богатый образ жизни приближенных усугубили ситуацию, пишет издание.

    Ранее военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что ни сирийская армия, ни местное население не имели заинтересованности в сохранении правительства Башара Асада.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    17 комментариев

    Коментарии (19)
    10 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    Сирийская оппозиция публично казнила брата Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Двоюродный брат Башара Асада, Сулейман Асад, был казнен сирийской оппозицией на площади в Латакии, после входа в него сил вооруженной оппозиции. Родственник экс-президента руководил силами национальной обороны.

    Сирийская оппозиция публично казнила Сулеймана Асада, двоюродного брата бывшего президента страны Башара Асада, сообщает RT со ссылкой на Alkhali24.

    Издание уточнило, что с прибытием сирийских повстанцев в Латакию было объявлено о смерти Сулеймана Асада, возглавлявшего национальные силы обороны. Причиной расправы стали родственные связи казненного с бывшим президентом и обвинения в преступлениях против тех, кто выступал против режима Башара Асада. Казнь была проведена вскоре после перехода города под контроль оппозиционных сил.

    Напомним, свергнутый президент Сирии Башар Асад и его семья получили политическое убежище в России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что решение о предоставлении убежища было принято Владимиром Путиным.

    Коментарии (51)
    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Раскрыт путь побега Асада из Сирии

    Bloomberg: Асада из Сирии вывезли российские спецслужбы с авиабазы Хмеймим

    Раскрыт путь побега Асада из Сирии
    @ SANA/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Сирии Башар Асад и его семья были эвакуированы из страны российскими спецслужбами с авиабазы Хмеймим, сообщает Bloomberg.

    Россия убедила Башара Асада, что он проиграет борьбу против вооруженных группировок, возглавляемых бывшим филиалом «Аль-Каиды» HTS, и предложила ему и его семье безопасный выход из страны, если он немедленно уедет, сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

    Согласно двум источникам, российские разведчики организовали побег, вылетев с Асадом через свою авиабазу в Сирии. Один из них отметил, что транспондер самолета был выключен, чтобы избежать отслеживания.

    Эта операция положила конец более чем полувековому правлению династии Асадов. Башар Асад стал президентом после своего отца Хафеза, который руководил страной с 1971 года до своей смерти в 2000 году.

    Через несколько часов после отъезда Асада боевики без сопротивления вошли в Дамаск и заявили о победе в конфликте, который продолжался почти 14 лет.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии информации в Кремле относительно казни двоюродного брата бывшего сирийского лидера Башара Асада.

    Накануне он сообщил, что Башар Асад лично принял решение оставить пост. Песков также подтвердил, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье было принято Владимиром Путиным.

    Коментарии (10)
    10 декабря 2024, 09:56 • Новости дня
    Израильские танки подошли к Дамаску
    Израильские танки подошли к Дамаску
    @ Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия продвинулась на юг провинции Дамаск, заняв поселение Хинех в 50 км от столицы Сирии, согласно публикации сирийской газеты «Аль-Ватан». Кроме того, арабский телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Передвижения израильских войск на юге провинции Дамаск были зафиксированы сирийской газетой «Аль-Ватан», передает РИА «Новости». Согласно информации, израильские силы появились ближе к границе с Ливаном и заняли стратегически важное поселение Хинех, расположенное в 50 км от Дамаска.

    В публикации отмечается, что израильская армия также достигла подножия Хан эль-Шейх в районе Катна, который примыкает к ливанской управе Рашайя. Эти действия могут быть частью более широкой военной операции или ответом на недавние события в регионе.

    Власти Сирии пока не сделали официальных заявлений относительно этих передвижений израильских сил на их территории. Тем не менее подобные операции вызывают напряженность в регионе и могут повлиять на дальнейшую эскалацию конфликта.

    Кроме того, как сообщает Al Mayadeen, израильские танки были замечены в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана, за пределами буферной зоны, куда ранее перебросили подразделения ЦАХАЛ.

    Накануне Израиль временно разместил Армию обороны на территории Сирии для обеспечения безопасности своих граждан. Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в ходе операции в Сирии. За два дня Израиль атаковал более 250 целей на сирийской территории, продолжая военные действия.

    Нетаньяху назвал Голанские высоты частью Израиля.

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в своих интересах. На закрытых консультациях члены СБ ООН обсудили необходимость разработки документа по ситуации в Сирии, его публикация ожидается в ближайшее время, сообщил представитель России при ООН Василий Небензя.

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    10 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии

    Глава Минобороны Израиля заявил об уничтожении флота ВМС Сирии

    Израиль уничтожил весь военный флот Сирии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские ВМС в ходе операции уничтожили военный флот Сирии, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Кац подчеркнул, что в ходе операции в ночь на вторник израильские ВМС добились полного уничтожения сирийского флота, передает ТАСС.

    Ранее израильские силы нанесли удары по сирийской Латакии, что затронуло военные объекты и порт, где были дислоцированы корабли ВМС Сирии, сообщил источник в провинции.

    Израиль начал раздел Сирии, впервые с 1973 года вошел на территорию страны, а танки ЦАХАЛ оказались в 20 километрах от Дамаска.

    Израиль провел масштабную операцию, атаковав более 250 военных целей в Сирии, включая военные базы и склады с вооружениями, что стало одной из крупнейших операций в истории ВВС страны.


    Коментарии (39)
    9 декабря 2024, 23:15 • Новости дня
    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии

    Израиль нанес удары по авиабазам Сирии, уничтожив инфраструктуру и десятки истребителей

    Израиль уничтожил десятки истребителей и вертолетов в Сирии
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    ВВС Израиля атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей, сообщает телеканал Al Arabiya.

    Израильские военные совершили авиаудары по крупнейшим авиабазам Сирии. По словам источников канала, в результате атак были уничтожены инфраструктура баз, а также десятки вертолетов и истребителей, передает ТАСС.

    По имеющейся информации, ЦАХАЛ также нанесли серию ударов по штабу полка сил специального назначения в городе Эль-Камышлы провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Информация о жертвах обстрела не приводилась.

    Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана, Эсмаил Багаи, осудил действия Израиля, назвав их вопиющим нарушением Устава ООН. В официальном заявлении иранского внешнеполитического ведомства говорится: «Багаи осудил военное вторжение сионистского режима на сирийскую территорию в условиях, когда народ Сирии сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима».

    Иран призвал ООН принять меры, чтобы остановить действия Израиля на сирийской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль временно ввел войска в Сирию для обеспечения безопасности в регионе, что подтвердил министр иностранных дел Гидеон Саар.

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    11 декабря 2024, 20:23 • Новости дня
    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада

    Толпа сожгла мавзолей Хафеза Асада в сирийской Латакии

    В Сирии сожгли мавзолей отца Асада
    @ REUTERS

    Tекст: Евгения Караваева

    В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

    Инцидент произошел в мавзолее в городе Кардаха в провинции Латакия, где также захоронены старший сын Хафеза, Басиль, и его супруга Аниса Махлюф. Видео, появившиеся в соцсетях, демонстрируют, как могила охвачена огнем, а вокруг нее находятся вооруженные люди в масках, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Annahar.

    Напомним, 8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии захватила гостелевидение в Дамаске и объявила о контроле над страной. Бывший премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он и несколько министров остаются в стране, они установили контакт с руководством вооруженной оппозиции.

    В МИД России заявили, что Башар Асад покинул страну после переговоров с участниками конфликта, передав власть мирно. Асад вместе с семьей прибыл в Москву, где им предоставлено убежище. Российские официальные лица находятся в контакте с сирийской оппозицией, которая гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.


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    9 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Оппозиция поручила аль-Баширу сформировать новое правительство Сирии

    Вооруженная оппозиция поручила Мухаммеду аль-Баширу создать переходное правительство Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженная оппозиция, захватившая Дамаск, поручила Мухаммеду аль-Баширу формировать новый кабинет министров, чтобы управлять Сирией в переходный период после ухода Башара Асада.

    Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в Дамаске, поручила сирийскому политику Мухаммеду аль-Баширу сформировать переходное правительство Сирии. Это решение было принято в контексте недавних событий, когда оппозиционные силы захватили несколько крупных городов и вошли в столицу.

    Ранее Le Figaro информировала, что на роль главы переходного правительства рассматривался бывший премьер-министр Рияд Хиджаб. Однако решение было изменено в пользу аль-Башира, что может свидетельствовать о новых политических приоритетах вооруженной оппозиции.

    Наступление оппозиции началось 27 ноября и к 7 декабря завершилось успешным захватом городов Алеппо, Хама, Дераа и Хомс. Уже 8 декабря сирийские правительственные силы покинули Дамаск, а Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности к мирной передаче власти, что было подтверждено в заявлении МИД РФ.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    17 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда отметил, что для новых властей Сирии важно поддерживать хорошие отношения с Россией. Город Дамаск в Сирии вернулся к обычной жизни после прекращения стрельбы, магазины и базары снова открыты, а улицы освободились от вооруженных людей. Новые власти Сирии, пришедшие к власти в Дамаске, не планируют вводить запреты на ношение определенной одежды для женщин, стремясь уважать личные права каждого гражданина.

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    10 декабря 2024, 10:27 • Новости дня
    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выступили против действий Израиля в Сирии

    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили возмущение израильским захватом земель в Сирии, назвав это опасным развитием событий и нарушением международного права.

    Катар, Иран, Ирак и Саудовская Аравия выразили резкое осуждение в адрес Израиля за захват земель в Сирии возле оккупированных Голанских высот. Эти действия Израиля последовали после свержения правительства Башара Асада оппозицией, сообщает Al Jazeera.

    Министерство иностранных дел Катара заявило, что вторжение Израиля является «опасным развитием событий и вопиющим нарушением суверенитета и единства Сирии». Саудовская Аравия также осудила израильскую политику, подчеркнув, что она угрожает стабильности региона и нарушает международное право. В Эр-Рияде призвали международное сообщество осудить действия Израиля.

    Ирак присоединился к осуждению, заявив о «грубом нарушении международного права» со стороны Израиля и призвав Совет Безопасности ООН предпринять меры для прекращения агрессии. Представитель иранского МИД также охарактеризовал эти действия как «нарушение» устава ООН.

    Израильские военные продолжают наносить удары по Сирии, среди них атаки на три авиабазы, включая объекты в Дамаске и Латакии. Согласно сообщениям, Израиль осуществил более ста авиарейдов после падения режима Асада.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся под контролем Израиля, поблагодарив Дональда Трампа за признание израильского суверенитета над этой территорией.

    Во вторник утром израильские войска продвинулись на юг провинции Дамаск и заняли поселение Хинех, находящееся в 50 км от столицы Сирии. Израильские танки также заметили в 20 км от Дамаска в населенном пункте Катана.

    Между тем аналитики и дипломаты предполагают, что свержение Башара Асада может привести к усилению исламистских группировок в Сирии из-за вакуума власти.

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    10 декабря 2024, 00:35 • Новости дня
    Сирия призвала ООН остановить агрессию Израиля

    Постпред Сирии при ООН призвал Совбез остановить израильскую агрессию

    Tекст: Максим Попов

    Сирийские власти обратились в ООН с призывом остановить израильские атаки, обвинив Израиль в использовании переходного периода в стране в своих интересах.

    Сирия направила официальные обращения в Совет Безопасности ООН и к генеральному секретарю Антониу Гутеррешу с требованием остановить агрессивные действия Израиля, сообщает ТАСС. Постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак заявил, что Израиль использует сложную ситуацию в Сирии для осуществления нападений.

    «Сегодня по поручению сирийского правительства мы направили идентичные письма генеральному секретарю Совета Безопасности, осуждая это израильское нападение, призывая ООН и Совет Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности и прекратить израильские нападения на Сирию, не позволить Израилю извлечь выгоду из переходного периода, который сирийцы сейчас осуществляют в своей стране», – подчеркнул ад-Дахак.

    Сирийский дипломат также указал на необходимость международного вмешательства для предотвращения дальнейших атак и обеспечения стабильности в регионе. Он отметил, что текущая ситуация в Сирии требует ответственности со стороны мирового сообщества для защиты суверенитета страны и ее граждан.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС атаковали крупнейшие сирийские авиабазы, разрушив инфраструктуру и уничтожив десятки вертолетов и истребителей.

    На ваш взгляд
    Кто больше всего выиграл от падения режима Асада в Сирии?




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    17 комментариев

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    10 декабря 2024, 23:22 • Новости дня
    Турция обвинила Израиль в угрозе будущему Сирии

    Турция осудила действия Израиля на сирийской территории

    Турция обвинила Израиль в угрозе будущему Сирии
    @ Thanassis Stavrakis/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвинив его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии, и выразил поддержку сирийскому народу.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль своими действиями угрожает будущему Сирии. В своем выступлении на Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции он подчеркнул, что действия Израиля на сирийской территории подрывают суверенитет государства, передает РИА «Новости».

    Фидан отметил, что когда международное сообщество оставило Сирию без поддержки, Турция стала единственной страной, которая встала на защиту сирийского народа. Теперь, по его словам, сирийцы могут вернуться в свою страну, а Турция готова работать со всеми сторонами для создания мирной Сирии, свободной от терроризма и дискриминации.

    Министр осудил Израиль за «оккупационный менталитет» и подчеркнул, что израильская агрессия и беззаконие продолжаются. «Мы всегда будем рядом с нашими сирийскими братьями и сестрами», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства. Он выразил надежду на мир и стабильность в Сирии и отметил, что Турция поможет сирийцам восстановить страну.

    Коментарии (12)
    11 декабря 2024, 10:32 • Новости дня
    Анкара заявила о мировой поддержке турецких принципов урегулирования в Сирии

    Фидан: Страны ЕС, ООН и Ближнего Востока поддержали принципы Турции по Сирии

    Анкара заявила о мировой поддержке турецких принципов урегулирования в Сирии
    @ AHMED JALIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что международные организации и правительства стран поддержали предложенные Турцией принципы политического урегулирования в Сирии, направленные на решение ключевых проблем региона.

    Фидан заявил, что международное сообщество поддерживает подход Анкары к политическому урегулированию в Сирии, сообщает ТАСС. Он отметил, что Турция активно сотрудничает с международными организациями и представителями различных стран, включая Европейский союз и ООН, чтобы обеспечить быструю реакцию на экономические и социальные проблемы в Сирии.

    Фидан подчеркнул, что Турция стремится к созданию в Сирии условий, где отсутствуют терроризм и угрозы соседним странам, а также уважаются права всех меньшинств. Он заявил, что это должна быть страна, в которую возвращаются беженцы, и где каждый может чувствовать себя в безопасности. Также важным аспектом является обеспечение имущественных прав граждан.

    Министр заверил, что сформулированные Турцией принципы нашли полную поддержку среди ее международных партнеров. Фидан добавил, что пока властные структуры в Дамаске действуют в соответствии с этими принципами, международное сообщество будет продолжать поддерживать предложенную Турцией концепцию урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой Израиля, обвиняя его в угрозе суверенитету и территориальной целостности Сирии; президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал поддержать инклюзивное правительство в Сирии; Турция укрепила свое влияние в Сирии после падения режима Башара Асада, что позволяет Эрдогану претворять в жизнь давние политические планы.

    Коментарии (14)
    10 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
    Сирийская оппозиция решила вывести боевые подразделения из городов
    @ BILAL AL HAMMOUD/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководство сирийской вооруженной оппозиции приказало своим бойцам отступить, заменив их полицией и силами безопасности, которые связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), сообщает Reuters.

    Как передает ТАСС, агентство Reuters сообщило, что руководство вооруженной оппозиции в Сирии приняло решение о выводе своих бойцов из занятых городов. Вместо них на места будут направлены полицейские и силы безопасности. Эти подразделения связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам», деятельность которой признана террористической и запрещена в России по решению Верховного суда.

    Отмечается, что данное решение связано с необходимостью поддержания порядка на контролируемых ранее территориях. Однако Reuters не приводит дополнительных подробностей о причине такого решения и его ожидаемых последствиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран G7 намерены призвать оппозиционные силы в Сирии к уважению прав всех граждан и подчеркнуть важность безопасного возвращения сирийцев домой после ухода Башара Асада с поста президента.

    Анкара поддержит создание инклюзивного сирийского правительства, и президент Турции Тайип Эрдоган указал на важность мирного урегулирования в стране.

    Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии, и появились сообщения о танках ЦАХАЛ в 20 километрах от Дамаска, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «навечно» сохранит контроль над Голанскими высотами, что вызвало осуждение со стороны ведущих стран арабского мира.


    Коментарии (8)
    9 декабря 2024, 22:43 • Новости дня
    Госдеп призвал сирийцев решить судьбу российских баз в Сирии

    Госдеп США ожидает, что сирийцы решат судьбу российских военных баз

    Tекст: Максим Попов

    Судьбу российских военных баз на сирийской территории должен решить народ Сирии, заявил представитель Госдепартамента США на фоне масштабного наступления оппозиции, которое привело к захвату крупных городов и бегству президента Башара Асада в Москву.

    Миллер заявил, что судьба российских военных баз на территории Сирии должна быть решена сирийским народом, а не США, сообщает ТАСС. По словам Миллера, США не располагают информацией о статусе этих баз и о том, какие действия может предпринять в отношении них нынешний сирийский режим.

    Представитель Госдепа отметил, что позиция США заключается в том, что именно сирийский народ должен принимать окончательное решение по этим объектам. «Что касается позиции Соединенных Штатов по этим объектам, то в конечном итоге это решение должен принять сирийский народ, а не народ Соединенных Штатов», – подчеркнул он.

    27 ноября оппозиционные силы начали масштабное наступление на позиции правительственных войск в провинциях Алеппо и Идлиб. По состоянию на вечер 7 декабря оппозиция захватила несколько крупных городов, включая Алеппо, Хаму и Хомс. В воскресенье силы оппозиции вошли в Дамаск, что привело к отступлению сирийской армии и отставке президента Башара Асада.

    До этого сообщалось, что оппозиция Сирии решила создать единое военное управление. Ранее представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда отметил, что для новых властей Сирии крайне важно поддерживать хорошие отношения с Россией. В Кремле сообщили, что российская сторона получила от лидеров вооруженной сирийской оппозиции гарантии безопасности российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии.

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    10 декабря 2024, 08:15 • Новости дня
    Турецкие СМИ написали о планах строительства «новой Сирии»

    Hurriyet: Турция станет главным актором в восстановлении Сирии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турция несет значительные риски, если ситуация в Сирии ухудшится, поскольку Анкара намерена играть ключевую роль в восстановлении и строительстве новой Сирии, подчеркивает газета Hurriyet.

    Турция может столкнуться с серьезными последствиями, если ситуация в Сирии усугубится, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Hurriyet. Анкара, согласно изданию, будет ключевым игроком в процессе восстановления Сирии и, следовательно, несет большую ответственность за будущее этой страны. В случае ухудшения обстановки Турции, как отмечает издание, придется взять на себя самую значительную часть последствий.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подчеркнул братские отношения с сирийским народом. Он отметил, что подход Анкары к Сирии основывается на солидарности, а не на экономической выгоде. Эрдоган заверил, что Турция не оставит Сирию на этапе восстановления, подчеркивая важность активного участия страны в строительстве новой Сирии.

    Газета Hurriyet отмечает, что Турция уже заплатила высокую цену за свою политику в Сирии. Анкара стала «архитектором перемен» в регионе, и, по мнению издания, важнейшей задачей является не оставить Сирию после стабилизации обстановки. Если же ситуация в Сирии станет хуже, Турция рискует столкнуться с серьезными проблемами и значительными издержками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сирийские беженцы начали возвращаться из Турции в Сирию на фоне текущих политических изменений в регионе. Падение Дамаска привело к усилению позиций Турции и ослаблению влияния России в Сирии. Турецкие силы оказали помощь сирийской оппозиции в захвате Манбиджа, что также повлияло на стратегическую ситуацию в регионе.

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