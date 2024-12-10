Глава Минобороны Израиля заявил об уничтожении флота Сирии

Эксперты: Никаких планов по Сирии у США сейчас нет

Американисты рассказали о традиционных интересах Вашингтона в Сирии

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«У действующей администрации Белого дома никаких планов по Сирии уже нет. А у Дональда Трампа их пока нет, поскольку сейчас нет понимания, с кем в итоге придется иметь дело. При этом США заинтересованы сохранить свое присутствие на востоке Сирии», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

Каким именно будет это присутствие и возможно ли его сокращение – тоже дискуссионный вопрос, над которым задумались в США. «Возможно, они решат ограничиться контролем над нефтяными месторождениями», – допускает аналитик.

«Как бы то ни было, ситуация в Сирии турбулентная, ставка внешних игроков на сохранения баланса сил не сыграла. Конечно, каких-то лидеров победившей оппозиции власти США знают, но нельзя сказать, что Вашингтон имеет на них существенное влияние. К тому же различные группировки могут начать борьбу друг с другом за власть внутри страны», – продолжил собеседник.

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Американист Григорий Ярыгин также не ожидает серьезного вовлечения США в события в Сирии, но с некоторыми оговорками: если ситуация для поддерживаемых ими курдов станет критической, тогда администрация Джо Байдена усилит их поддержку в противостоянии с сирийской оппозицией и турецкими прокси.

Будущая администрация Дональда Трампа также не станет проявлять активность в Сирии. «Для Трампа приоритетом остается поддержка Израиля. В интересах Тель-Авива ослабление Сирии. Поэтому Пентагон, скорее всего, оружие сирийцам поставлять не будет. А ЦРУ там и так всегда присутствует», – уточнил собеседник.

Эксперт также напомнил, что США в Сирии традиционно поддерживают курдов, которые контролируют нефтеносные районы страны. И это не может не беспокоить Турцию. «Все это в долгосрочной перспективе создает нестабильность не только для Сирии, но и для Турции», – заключил Ярыгин.

Ранее стало известно о том, что США отправили просьбы через Турцию к сирийской оппозиции, чтобы не допустить присоединения к ее операциям «Исламского государства», передает РИА «Новости». Группировки дали ответ с заверениями, что они не намерены позволять ИГ стать частью их движения. Сообщения передавались через дипломатические, разведывательные и военные каналы.

При этом США продолжают оказывать разведывательную поддержку курдским формированиям в их стремлении установить контроль над территориями на востоке Сирии. Также обсуждается возможность более тесного взаимодействия США с сирийской вооруженной оппозицией. Отмечается, что администрация Джо Байдена может общаться с представителями группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), но американские власти не могут оказывать ей материальную поддержку.

Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, как крах Асада повлияет на Россию и Ближний Восток.