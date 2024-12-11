Путин заявил о наступающей революции в инженерном деле с применением ИИ

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава государства обратил внимание на применение ИИ в креативных индустриях, где человек считался незаменимым, передает ТАСС. «Честно говоря, и мне казалось, что это невозможно. Но теперь эти границы стираются», – отметил он.

Президент напомнил, что генеративные модели производят музыку разных жанров, обеспечивают синхронный перевод на множество языков, генерируют видео, схожие с реальностью.

«По сути, это означает наступающую революцию и в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств», – заключил Путин.

До этого Путин сообщал, что в российской медицине планируется применять инновационные наработки с использованием искусственного интеллекта.