Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.0 комментариев
Путин заявил о наступающей революции в инженерном деле с применением ИИ
Применение искусственного интеллекта (ИИ) в некоторых сферах приведет к революции в них, заявил президент России Владимир Путин на международной конференции AI Journey.
Глава государства обратил внимание на применение ИИ в креативных индустриях, где человек считался незаменимым, передает ТАСС. «Честно говоря, и мне казалось, что это невозможно. Но теперь эти границы стираются», – отметил он.
Президент напомнил, что генеративные модели производят музыку разных жанров, обеспечивают синхронный перевод на множество языков, генерируют видео, схожие с реальностью.
«По сути, это означает наступающую революцию и в инженерном деле, в проектировании, конструировании принципиально новых компонентов и целых устройств», – заключил Путин.
До этого Путин сообщал, что в российской медицине планируется применять инновационные наработки с использованием искусственного интеллекта.