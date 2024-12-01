Tекст: Дарья Григоренко

Борисов в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что производство высокоточных систем в России было значительно увеличено «за последние два с лишним года». Он подчеркнул, что «для обеспечения министерства обороны комплексом «Орешник» у нас есть все необходимые возможности», передает ТАСС.

Ранее словенский политик Змаго Елинчич назвал ракету «Орешник» самым мощным современным оружием, подчеркнув, что Россия использовала его только для ударов по военным и инфраструктурным объектам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности. Кроме того, глава государства добавил, что к этому моменту ни одна из стран не имеет на вооружении аналогов ракеты «Орешник».