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В Петербурге открыли дамбу после угрозы наводнения
Затворы комплекса Петербурга открыли, судоходный канал свободен
Затворы комплекса защитных сооружений Петербурга открыли 1 декабря из-за снятия угрозы наводнения, каналы вновь стали доступными для судоходства.
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга, которые были закрыты для предотвращения наводнения, вновь открылись, сообщает РИА «Новости». Операция по открытию затворов была проведена в 9:52 по московскому времени 1 декабря 2024 года, что сделало судоходный канал Кронштадтского корабельного фарватера снова доступным для движения судов.
КЗС был закрыт вечером в субботу из-за прогнозируемого повышения уровня воды в устье реки Нева выше критических значений. На момент закрытия существовала реальная угроза наводнения, однако к утру 1 декабря ситуация стабилизировалась, и необходимость в закрытых затворах исчезла.
В результате открытия затворов стало возможным безопасное движение судов по Кронштадтскому канал, что подтвердили в Дирекции КЗС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2021 года в Петербурге власти временно закрыли дамбу из-за риска наводнения, вызванного сильным ветром и повышением уровня воды в Финском заливе. В феврале 2022 года дамбу вновь открыли после снижения угрозы наводнения и улучшения погодных условий.