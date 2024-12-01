В Петербурге открыли дамбу после угрозы наводнения

Востоковед назвал причину захвата террористами части Алеппо

Востоковед Семенов: Захватившие часть Алеппо террористы не ожидали такого успеха

Tекст: Андрей Резчиков

«Сирийское правительство демонстрирует полную неспособность проводить реформы и находить необходимые решения. Это касается всех сфер, в том числе армии. С 2020 года не было сделано ничего, чтобы вооруженные силы Сирийской Арабской Республики (САР) улучшили свое положение, она находятся в ситуации полураспада», – отмечает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

Обострение последних дней связано также с массированными ударами Израиля по целям в Ливане и Сирии – мишенями израильтян становились самые боеспособные проиранские силы, которым приходилось передислоцироваться, в том числе из Алеппо.

«Это все еще сильнее ослабило сирийскую группировку сил в Алеппо. Она в основном состоит из проиранских формирований. Остававшиеся в городе части были фактически недееспособными, они сбежали со своих позиций при первом же нажиме», – добавил эксперт.

Семенов считает, что говорить о полном падении Алеппо пока не приходится. До начала войны в 2010 году этот город был самым большим в стране. «Если правительству страны удастся перебросить в Алеппо часть боеспособных сил, то некоторые районы останутся под их контролем, но основная часть города уже перешла противникам президента Башара Асада. Вопрос лишь в том, насколько они сами ожидали такого прорыва и смогут ли установить контроль над Алеппо, для них самих эта ситуация во многом неожиданная, управлять таким большим городом не так-то просто», – пояснил собеседник.

Террористические группировки, включая «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра»), которые участвуют в захвате Алеппо, создали в Идлибе регулярную армию. Она ведет войну современными методами, активно применяя дроны и тактику наступления малыми мобильными группами.

«Всего образовано около 30 бригад боеспособных сил с единой командной структурой. Они не только проводили военные учения, но и создали военную академию», – подчеркнул эксперт, добавив, что также изменился процесс пополнения боевых рядов, теперь двери открыты перед всеми желающими воевать, а не только идейными салафитами.

В субботу командование сирийской армии подтвердило информацию о том, что террористы вошли во многие районы Алеппо. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление армии, боевики пока не могут закрепиться в городе из-за того, что вооруженные силы продолжают наносить удары в ожидании подкрепления.

В армии сообщили, что при сопротивлении террористам в Алеппо и Идлибе погибли десятки военнослужащих. Войска провели передислокацию, чтобы сохранить жизни мирных жителей и солдат и подготовиться к контрнаступлению.

На этой неделе группировки, входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам», нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб.

По данным телеканала Al Mayadeen, в ночь на субботу террористы контролировали более чем 40% западных районов Алеппо. Вооруженные повстанцы также появились в исторической цитадели города.