В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Порошенко назвал главную ошибку ВСУ
Порошенко назвал отсутствие фортификаций главной ошибкой ВСУ
Экс-президент Украины Петр Порошенко указал на серьезный недостаток в обороне страны, отметив отсутствие фортификаций.
По его словам, отсутствие фортификационных сооружений является главной ошибкой украинской стороны в продолжающемся конфликте с Россией, передает RT.
Порошенко отметил, что за два с половиной года государство не смогло обеспечить даже закупку экскаваторов, необходимых для укрепления оборонительных позиций.
По его словам, Украина сосредоточилась исключительно на наступательных действиях, пренебрегая оборонительными мерами.
Он также подчеркнул, что в 2023 году, когда была предложена помощь в строительстве оборонительных линий, государственные структуры отказались от этой инициативы.
Ранее Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.