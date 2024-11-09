Порошенко назвал главную ошибку ВСУ

Порошенко назвал отсутствие фортификаций главной ошибкой ВСУ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, отсутствие фортификационных сооружений является главной ошибкой украинской стороны в продолжающемся конфликте с Россией, передает RT.

Порошенко отметил, что за два с половиной года государство не смогло обеспечить даже закупку экскаваторов, необходимых для укрепления оборонительных позиций.

По его словам, Украина сосредоточилась исключительно на наступательных действиях, пренебрегая оборонительными мерами.

Он также подчеркнул, что в 2023 году, когда была предложена помощь в строительстве оборонительных линий, государственные структуры отказались от этой инициативы.

Ранее Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.