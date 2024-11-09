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    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    22 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    25 комментариев
    9 ноября 2024, 09:18 • Новости дня

    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

    Политик Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Японский политик Мунэо Судзуки заявил о необходимости пересмотра политики Токио в отношении Москвы после выступления президента России Владимира Путина на клубе «Валдай».

    Судзуки в разговоре с РИА «Новости» заявил, что намерен донести до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Иваи важный сигнал от президента Путина.

    Он пояснил, что речь идет о готовности России к возвращению японских компаний, что является ключевым месседжем для Японии.

    Путин в своем выступлении на заседании клуба «Валдай» подчеркнул значимость двусторонних отношений с Японией и призвал к сотрудничеству, особенно в области энергетики. По мнению Судзуки, Япония должна ответить на этот призыв, прекратив следовать указаниям Америки и наладив новый дипломатический диалог с Россией.

    Политик обратил внимание на то, что японские СМИ сфокусировались на других темах выступления Путина, упустив важный для Японии месседж. Он указал, что СМИ не осознают важности японо-российских отношений и не акцентируют внимание на готовности России к сотрудничеству с японскими компаниями.

    Мунэо Судзуки, известный в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора с Россией, подчеркнул, что нынешняя позиция Японии по отношению к России требует пересмотра, так как санкции были введены японскими властями.

    Ранее глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что Япония решила выделить Украине около 3 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

    6 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    Песков: Путин не будет поздравлять Трампа с победой
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, российский президент не планирует поздравлять Трампа с победой на президентских выборах, так как позиция Кремля связана с тем, что США являются недружественной страной, передает ТАСС.

    «Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – сказал Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Также представитель Кремля объяснил оптимизм российских политиков по поводу победы Трампа его мирными устремлениями. По его словам, хотя Трамп и делал жесткие заявления во время предвыборной кампании, он также высказывался о намерениях прервать политику старых и новых войн.

    Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что Путин остается открытым к диалогу с США. Песков отметил, что это последовательная позиция, и напомнил о словах Путина, его готовности к контактам. Однако он подчеркнул, что вопрос о телефонном разговоре с Трампом можно будет обсуждать только после конкретных действий.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах. Владимир Зеленский также поздравил Трампа, выразив надежду на личную встречу, чтобы обсудить стратегическое партнерство и поддержку Украины.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон направил свои поздравления, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству. Кроме того, канцлер Олаф Шольц поздравил Трампа с избранием президентом США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном для процветания обеих стран.

    Коментарии (13)
    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    8 ноября 2024, 04:13 • Новости дня
    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем

    Россия завершает испытания новейших оборонных систем для вооружения армии

    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Россия заканчивает испытания современных оборонных систем для перевооружения армии, сообщил президент Владимир Путин в ходе работы дискуссионного форума «Валдай».

    «Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я еще лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно», – приводит РБК слова российского лидера.

    Как известно, в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году Путин  рассказал о беспилотном подводном аппарате «Посейдон». В 2019-м он анонсировал новую гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью девять махов и дальностью полета более 1 тыс. км.

    Напомним, в первый день работы дискуссионного клуба «Валдай» Путин также заявил, что Россия и Индия продолжают развивать отношения в области безопасности и военно-технического сотрудничества, занимаясь совместными разработками.

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    7 ноября 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин допустил применение ядерного оружия Западом

    Путин: Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие

    Путин допустил применение ядерного оружия Западом
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

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    8 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины

    Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной на реальных условиях

    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то «хотелок», названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле  – на базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня»,  – приводит ТАСС слова президента.

    По мнению Путина, между соседними Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу. «Именно к этому мы и должны стремиться, именно к этому и стремится Россия»,  – отметил он.

    «Только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях России и Украины»,  – предостерег Путин.

    Напомним, до этого российский лидер заявил о стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также он подчеркнул право жителей Донбасса и Новороссии на суверенитет.


    Коментарии (45)
    8 ноября 2024, 03:38 • Новости дня
    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине

    Путин отметил, что конфликт на Украине усилил ведущую роль США в мире

    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Конфликт на Украине позволил США укрепить свою ведущую роль, влияя на европейские страны в ущерб их интересам, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам Путина, европейские страны, входящие в НАТО, совершают действия в интересах США, что наносит ущерб их собственным экономическим интересам, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что в некоторых штатах США энергоносители стоят в несколько раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Он отметил, что американская сторона улучшает условия для европейских компаний на своей территории, сознательно снижая налоги, что привлекает бизнес из Европы.

    Российский лидер также добавил, что это затронуло компании, связанные не только с энергетикой, но и с металлургией и автомобильной промышленностью. «Этот конфликт позволил США укрепить свою ведущую роль, поставив страны в полуколониальную зависимость», – заявил Путин.

    Напомним, выступая на площадке клуба «Валдай» Путин заявил об активном сотрудничестве России и КНР в сфере энергетики. Также президент рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере ВТС.

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    7 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что поздравляет Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США.

    «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – сказал он, пишет РИА «Новости».

    Путин отметил, что готов к контактам с Трампом. По его словам, в первый президентский срок Трампа затравили, что «он боялся шаг сделать», передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    Коментарии (24)
    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

    Коментарии (11)
    9 ноября 2024, 04:15 • Новости дня
    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС заподозрили в харассменте

    МУС начал расследование в отношении генпрокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах

    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС заподозрили в харассменте
    @ Chepa Beltran/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Международный уголовный суд инициировал расследование в отношении Карима Хана из-за подозрений в сексуальных домогательствах, предложив ему временно отказаться от своих обязанностей, передает Reuters.

    Сообщается, что обвинения в отношении Хана основываются на информации из внутреннего документа, который был распространен среди государств-членов суда, передает РБК.

    В документе Кариму Хану предложено временно отказаться от исполнения своих обязанностей на период расследования и передать полномочия одному из заместителей. Это решение связано с необходимостью провести объективное расследование обстоятельств дела.

    Ранее ассамблея государств-участников Римского статута сообщила, что располагает сведениями о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора. Однако детали о том, в чем конкретно заключается это поведение, не были раскрыты.

    Напомним, по словам главы МИД Сергея Лаврова, прокурор МУС принял решение об ордере на «арест» президента Владимира Путина в результате давления со стороны англосаксов. До этого в Кремле подчеркнули, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

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    8 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа

    Политолог Асафов: Урегулирование конфликта на Украине невозможно без разговора Путина и Трампа

    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва открыта к диалогу с Вашингтоном. Однако для того, чтобы телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, должна быть, во-первых, готовность со стороны США, а во-вторых, обсуждаемая повестка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах и выразил готовность к контактам с Трампом.

    «Валдай» – это площадка высокого уровня, где собираются политологи и международные эксперты. Дискуссионный клуб определяет смыслы и задает контекст обсуждения на перспективу», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. На этом фоне он назвал площадку «достаточно уместной для того, чтобы поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США».

    Спикер не исключает, что телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшее время. «Но для этого должна быть, во-первых, готовность со стороны США, Москва открыта к таким переговорам, а во-вторых, обсуждаемая повестка», – уточнил собеседник. Более того, по прогнозам аналитика, «на средней дистанции после середины января» речь может идти не только о звонке, но и о двусторонней встрече.

    Однако, как оговаривается Асафов, «если не наступит каких-то серьезных новых обстоятельств». «Основная повестка возможных переговоров Путина и Трампа будет включать вопросы международной безопасности, договоренностей по конвенциональному и неконвенциональному вооружению, космосу, а также экономике», – полагает спикер.

    Еще одна из ключевых тем для разговора – украинский конфликт. «Этот вопрос достаточно принципиальный для сторон, потому что есть несогласованность позиций. Администрацией Джо Байдена было сделано и сказано многое, это требуется обсудить», – добавил политолог. Он напомнил, что США стали говорить о готовности поддержать решение Зеленского о переговорах. Однако, как считает Асафов, урегулирование украинского конфликта невозможно без разговора Путина и Трампа и до официального вступления республиканца в должность.

    Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. «Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», – заявил Путин.

    Он добавил, что не считает зазорным позвонить Трампу самому. «Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят – ну и не надо», – пояснил свою позицию президент.

    При этом, по данным Time, Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями.

    В свою очередь Трамп сообщил в интервью NBC, что планирует поговорить с Владимиром Путиным в будущем, чтобы обсудить международные отношения. Напомним, республиканец в речи перед сторонниками после победы на выборах заявил: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». По данным The Wall Street Journal, в качестве одного из вариантов завершения украинского конфликта команда Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Киева не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

    Владимир Путин, комментируя эти сообщения, сказал, что на Украине необходимо создать условия для устойчивого урегулирования, а не пытаться предлагать перемирие «на полчаса или полгода». «Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина, в конце концов, стала независимым, суверенным государством, а не была бы инструментом в руках третьих стран», – подчеркнул глава государства на «Валдае».

    Путин подтвердил, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из сложившихся на земле реалий и достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей.

    На этом фоне любопытно, что Госдеп подал Владимиру Зеленскому сигнал начать переговоры. «Если Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что Зеленскому решать, когда время для переговоров», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

    Однако газета ВЗГЛЯД не исключала, что киевский режим воспримет политические потрясения за океаном как сигнал к новым «контрнаступам» и террористическим атакам по российским тылам.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    Коментарии (6)
    6 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США, поскольку выборы состоялись в стране, вовлеченной в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что ему неизвестно о планах российского лидера направить поздравления Трампу. Эта позиция остается неизменной, несмотря на заявления Трампа о его победе и получение поздравлений от других зарубежных лидеров, передает ТАСС.

    Песков объяснил сложившуюся ситуацию тем, что выборы прошли в стране, которую Россия считает недружественной и которая участвует в конфликте вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что Путин не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако Путин открыт к диалогу с США.

    Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа. Песков, комментируя слова Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам.

    Коментарии (2)
    6 ноября 2024, 17:40 • Новости дня
    Песков рассказал, каким будет будущий лидер России

    Песков: Будущий лидер России будет таким же, как Путин

    Песков рассказал, каким будет будущий лидер России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что будущий лидер России будет похож на действующего президента Владимира Путина, однако выбор окончательно зависит от народа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», заявил, что будущий лидер страны будет таким же, как Владимир Путин, сообщает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что выбор следующего лидера остается за гражданами России. «Такой же, как Путин», – отметил Песков, отвечая на вопрос о будущем главе государства. «И в любом случае – такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве стартовал федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». Ожидается, что за три дня его посетят 25 тыс. человек.

    Коментарии (16)
    8 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до выборов в США

    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до президентских выборов в США

    Tекст: Максим Попов

    Киев получил указание держаться в Курской области до выборов в США, несмотря на значительные потери ВСУ, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба Валдай.

    «А почему они там сидят, неся такие потери? Потому что приказано, приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой держаться хотя бы до выборов, чтобы показать, что все усилия администрации демпартии на украинском направлении были ненапрасными», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Путин подчеркнул, что за три месяца боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 тыс. человек. 

    Напомним, до этого российский президент раскрыл политические мотивы нападения ВСУ на Курскую область

    Коментарии (13)
    7 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о формировании нового мирового устройства
    Путин заявил о формировании нового мирового устройства
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Современный мир вступает в период значительных изменений, которые формируют новое мировое устройство, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин дал команду спустить на воду ледокол «Чукотка»

    Путин дал команду спустить на воду самый мощный атомный ледокол в мире «Чукотка» проекта 22220

    Путин дал команду спустить на воду ледокол «Чукотка»
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал команду на спуск атомного ледокола «Чукотка». Церемония состоялась на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.

    Ледокол «Чукотка» является пятым судном и четвертым серийным проектом 22220, который строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». До этого завод выпустил серийные ледоколы «Сибирь» и «Урал», а также головное судно «Арктика», передает ТАСС.

    Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 считаются самыми большими и мощными в мире. Они обеспечивают круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, что способствует социально-экономическому развитию Арктической зоны России.

    Путин отметил важность подобных проектов для укрепления присутствия России в Арктическом регионе и развития инфраструктуры, необходимой для освоения Арктики.

    Коментарии (6)
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    Bloomberg: Трамп до инаугурации начал менять политику США по Украине
    Младший лейтенант спас экипаж машины, отбив рукой дрон
    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины
    В Сеть утекли данные более 600 млн россиян в 2024 году
    Эксперт: Без российских ученых ЦЕРН утратил ряд своих компетенций
    Mirror: Трамп намерен отомстить оппонентам за травлю
    Российские военные пленили военнослужащую ВСУ в Курской области

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины

    Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможности организации их разговора. Однако, по словам российского президента, для осуществления этой идеи США необходимо предпринять первый шаг. Эксперты отмечают, что в случае проведения переговоров разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон? Подробности

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    «По большому счету я выжил чудом»

    «Больше всего меня утешили слова медсестры в госпитале в Луганске. Когда я отошел от наркоза, медсестра сказала: «Спасибо, что пришел нас защищать». Боец ЧВК Даниил Гладушевский, получивший тяжелое ранение в первые дни СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, кто и как готов поддерживать ветерана без ног, и чем хороший протез отличается от плохого. Подробности

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    Фавориты Трампа меняют баланс сил в Европе

    Новости о возвращении Дональда Трампа в Белым дом встряхнули политическую жизнь в Европе. В Германии развалилась правящая коалиция, в Польше начали оправдываться за оскорбления Трампа, а президент Франции вновь вспомнил о давней идее европейской автономии. При этом аналитики не сомневаются в том, что между США и ЕС начнутся как минимум торговые войны. Чем они обернутся для Европы и как все это скажется на балансе сил внутри Старого Света? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    • Выборы в США и Молдавии: главное

      В США выбирают президента, рейтинги популярности Дональда Трампа и Камалы Харрис примерно равны. А в Молдавии официальные итоги выборов уже подведены: Майя Санду проиграла внутри страны, но стала президентом диаспоры.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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