Чемезов: Ростех может построить завод вместе с китайской автокомпанией

Tекст: Алексей Дегтярев

«Недавно вернулись из командировки из Китая, были там на заводе крупной автомобилестроительной компании. Очень передовое производство – больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах», – цитирует Чемезова ТАСС.

Он отметил, что есть договоренность о строительстве такого же завода в России, в качестве мест рассматриваются в Подмосковье или в Сибирь.

Китайский производитель готов помочь российской промышленности, добавил Чемезов.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин встречался с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, они обсуждали развитие оборонно-промышленного комплекса и развитие автопрома. Поднимался вопрос создания беспилотных авто и электрокаров.