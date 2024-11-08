Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.9 комментариев
Чемезов: Ростех может построить завод вместе с китайской автокомпанией
Ростех обсуждает сотрудничество с китайской автомобилестроительной компанией для строительства завода в Московской области или Сибири, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
«Недавно вернулись из командировки из Китая, были там на заводе крупной автомобилестроительной компании. Очень передовое производство – больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах», – цитирует Чемезова ТАСС.
Он отметил, что есть договоренность о строительстве такого же завода в России, в качестве мест рассматриваются в Подмосковье или в Сибирь.
Китайский производитель готов помочь российской промышленности, добавил Чемезов.
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин встречался с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, они обсуждали развитие оборонно-промышленного комплекса и развитие автопрома. Поднимался вопрос создания беспилотных авто и электрокаров.