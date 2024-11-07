Кремль: Путин не планирует звонить Байдену

Путин не планировал телефонные переговоры с уходящим с поста Байденом

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Путин не собирается проводить телефонный разговор с уходящим американским президентом Джо Байденом, передает ТАСС.

Дмитрий Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин во время дискуссии на Валдайском форуме может затронуть тему выборов в США.

Он допустил, что, учитывая формат мероприятия и возможные вопросы от участников, тема выборов в США может быть обсуждена.

«Можно предположить, что наверное тема как-то будет так или иначе фигурировать», – заявил Песков.

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Ранее Песков опроверг публикации о том, что Владимир Путин «через знакомых» поздравил Дональда Трампа.

Песков также отметил, что Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Трампа.