Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Кремль: Путин не планирует звонить Байдену
Путин не планировал телефонные переговоры с уходящим с поста Байденом
Президент России Владимир Путин не планирует телефонный разговор с уходящим президентом США Джо Байденом, но может затронуть итоги выборов в США на Валдайском форуме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин не собирается проводить телефонный разговор с уходящим американским президентом Джо Байденом, передает ТАСС.
Дмитрий Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин во время дискуссии на Валдайском форуме может затронуть тему выборов в США.
Он допустил, что, учитывая формат мероприятия и возможные вопросы от участников, тема выборов в США может быть обсуждена.
«Можно предположить, что наверное тема как-то будет так или иначе фигурировать», – заявил Песков.
Ранее Песков опроверг публикации о том, что Владимир Путин «через знакомых» поздравил Дональда Трампа.
Песков также отметил, что Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Трампа.