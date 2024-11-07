Шойгу заявил о превращении властей Киева в управляемого извне террориста

Tекст: Вера Басилая

Шойгу заявил, что власти Киева стали управляемым извне террористом, а Украина постепенно превратилась в инструмент нанесения стратегического поражения России Западом, передает ТАСС.

По его словам, киевский режим сейчас обладает ресурсами, которые отличают его от международных террористических сетей, такими как собственная промышленность и контролируемая территория.

Он привел в пример агрессию в Курской области, целью которой был захват Курской атомной электростанции, а также указал на регулярные удары по Запорожской атомной электростанции и энергетической инфраструктуре.

«Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?» – заявил Шойгу.

Ранее украинские боевики атаковали беспилотниками Энергодар и береговую линию у Запорожской атомной электростанции.

Минобороны предупреждало, что украинские спецслужбы продолжают диверсионную деятельность против работников ЗАЭС и жителей Энергодара.

Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил о британском влиянии в планировании операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС.