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Патрушев рассказал о рекордах России на глобальном рынке продовольствия
На марафоне Знание.Первые заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Россия стала весомым игроком на мировом продовольственном рынке, добившись экспорта агропромышленной продукции в 160 стран и заработав 43,5 млрд долларов в прошлом году.
Он отметил, что Россия стала значимым игроком на глобальном рынке продовольствия. Он подчеркнул, что отечественное продовольствие приобретает около 160 стран, а доход от экспорта агропромышленного комплекса достиг 43,5 млрд долларов за прошлый год, говорится на сайте Российского общества «Знание».
Патрушев рассказал об успехах импортозамещения, выделив достижения в производстве сыра и индейки. Россия занимает второе место в мире по производству индейки, а производство говядины от специализированных мясных пород получило новый импульс. Вице-премьер отметил, что российская продукция ассоциируется с высоким качеством и вкусом.
Он также сообщил о планах на будущее, включая новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который начнется в 2025 году. Проект охватит важные направления, такие как селекция, генетика растений и животных, биотехнологии, а также модернизация агротехники.
По словам Патрушева, для достижения поставленных целей важно обеспечить качественную подготовку кадров. В этом направлении уже активно работает 57 вузов страны, а также система подготовки по рабочим специальностям, включая новые востребованные профессии, такие как агроинженеры и биотехнологи.
В рамках марафона, который впервые охватил все федеральные округа, Патрушев отметил участие отраслевого бизнеса в создании агроклассов, что также является частью национального проекта, начатого по поручению президента.