При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.3 комментария
Посла Молдавии вызвали в МИД России
Москва выразила протест послу Молдавии из-за недружественных действий против наблюдателей из России на выборах
Посол Молдавии в России был вызван в МИД РФ, где ему выразили протест по поводу недружественных действий Кишинева в отношении российских наблюдателей на выборах в республике.
Отказ в аккредитации международным наблюдателям из России перед первым туром голосования и референдумом о вступлении в Европейский союз вызвал резкое недовольство Москвы, послу Молдавии Лилиану Дарию заявлен решительный протест, пишет РИА «Новости».
Во втором туре, прошедшем 3 ноября, трое российских членов миссии ОБСЕ были не допущены на территорию Молдавии, несмотря на наличие у них аккредитации Центризбиркома страны. Эти действия, как заявили в МИД РФ, являются грубым нарушением международных обязательств Молдавии, в том числе Копенгагенского документа и Конвенции СНГ.
Министерство отметило, что подобные шаги страны – кандидата в ЕС ставят под сомнение приверженность молдавского руководства европейским демократическим ценностям. Также российская сторона направила аналогичное представление БДИПЧ ОБСЕ через постоянное представительство в Вене.
Напомним, Майя Санду победила в выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов, согласно данным после обработки всех протоколов.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недемократическом характере выборов в Молдавии, указав на репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жители Приднестровья не поддерживают нынешние власти Молдавии, при этом большинству из них не удалось проголосовать на выборах.