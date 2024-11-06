Посла Молдавии вызвали в МИД России

Москва выразила протест послу Молдавии из-за недружественных действий против наблюдателей из России на выборах

Tекст: Ольга Иванова

Отказ в аккредитации международным наблюдателям из России перед первым туром голосования и референдумом о вступлении в Европейский союз вызвал резкое недовольство Москвы, послу Молдавии Лилиану Дарию заявлен решительный протест, пишет РИА «Новости».

Во втором туре, прошедшем 3 ноября, трое российских членов миссии ОБСЕ были не допущены на территорию Молдавии, несмотря на наличие у них аккредитации Центризбиркома страны. Эти действия, как заявили в МИД РФ, являются грубым нарушением международных обязательств Молдавии, в том числе Копенгагенского документа и Конвенции СНГ.

Министерство отметило, что подобные шаги страны – кандидата в ЕС ставят под сомнение приверженность молдавского руководства европейским демократическим ценностям. Также российская сторона направила аналогичное представление БДИПЧ ОБСЕ через постоянное представительство в Вене.

Напомним, Майя Санду победила в выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов, согласно данным после обработки всех протоколов.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недемократическом характере выборов в Молдавии, указав на репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жители Приднестровья не поддерживают нынешние власти Молдавии, при этом большинству из них не удалось проголосовать на выборах.