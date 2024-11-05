Песков: Приднестровцы не поддерживают власти Молдавии

Tекст: Елизавета Шишкова

Кроме того, Песков отметил, что Кремль видит отсутствие конструктивного подхода со стороны Кишинева к судьбе Приднестровья. Он выразил озабоченность тем, как будет складываться будущее региона с учетом итогов последних президентских выборов в Молдавии. По его мнению, ситуация требует активной работы над ее решением, сообщает ТАСС.

Причем подавляющему большинству жителей Приднестровья не была предоставлена возможность проголосовать на выборах президента Молдавии, отметил он.

Напомним, Майя Санду победила на выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67%, о чем свидетельствуют данные после обработки всех протоколов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недемократическом характере президентских выборов в Молдавии, отметив репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о внешнем определении итогов президентских выборов в Молдавии, обвинив организаторов в создании условий в пользу одного кандидата.