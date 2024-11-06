Форум «Знание.Первые» заставил учителей из ДНР вновь почувствовать себя школьниками

Преподаватели из ДНР: На марафонах «Знание.Первые» мы вдохновляемся для работы с детьми

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Важно, что на форуме «Знание.Первые» широко представлена тема СВО – как одна из главных тем российской, да и мировой повестки», – подчеркивает Валентин Ковтун, замдиректора филиала Центра «ВОИН» в Мурманской области. Отдельно он рассказал о работе военного сектора на форуме.

«На нашей площадке, например, представлены как симуляторы для обучения управлению беспилотниками, так и сами БПЛА. Есть «Каратель» казанской сборки, предназначенный для широкого круга задач. Есть Cetus, есть DJI Matrice, с помощью которого в сложных климатических условиях осуществляют поиск людей по тепловым сигнатурам», – детализировал спикер.

«Еще одно интересное направление – тактическая медицина. Это манекен «Леонардо», который моргает, потеет, реагирует на внутривенные инъекции. У него расширяются зрачки, есть пульс. На нем проводятся всевозможные манипуляции по медпомощи. Если, например, у него по сценарию произойдет закупорка дыхательных путей, он будет реагировать на все максимально приближенно к живому человеку», – рассказал специалист.

Все эти навыки и устройства помогают российским военным обеспечивать безопасность новых регионов, добавила Евгения Бривко, советник директора учебно-воспитательного комплекса №16 Донецка. «У нас налаживается полноценная жизнь, люди начинают думать о чем-то другом, кроме войны. И сейчас у нас в регионе запускается большое число образовательных проектов. Поэтому особенно ценно, что на форуме мы взаимодействуем с коллегами из разных регионов. Обмен опытом, знакомства, впечатления крайне полезны для нас», – пояснила собеседница.

«Мы живем в очень сложных условиях начиная с 2014 года. И многие наши дети только сейчас начинают, метафорически говоря, видеть солнечный свет. Они переходят к посещению школ, а ранее много времени проходили все предметы на дистанционном обучении. И сейчас большая ответственность, скажем так, в социализации детей лежит на нас, на учителях. И на таких марафонах мы вдохновляемся для работы с детьми, а также с коллегами из других регионов решать разные вопросы в масштабе проектного взаимодействия. Это восхитительно, потому что я снова смогла почувствовать себя ученицей, с которой работают мудрые наставники», – добавила Анна Жижко, учитель лицея №12 Донецка, полуфиналист кадрового конкурса «Лидеры возрождения» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Марафон «Знание.Первые» проходит с 4 по 6 ноября во всех федеральных округах страны. В День народного единства марафон поддержали Архангельск, Ханты-Мансийск, Томск, Сочи, Пятигорск, Нижний Новгород, Якутск и новые регионы России. Прямая трансляция с площадки в Москве доступна в эфире Знание.ТВ на сайте общества «Знание».

Первый федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества «Знание». За четыре года состоялось семь марафонов, в них уже приняли участие свыше 80 тыс. молодых людей, более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров.