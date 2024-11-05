Лавров выразил надежду на благоразумие Кишинева для избежания эскалации в Приднестровье

Tекст: Елизавета Шишкова

В интервью РИА «Новости» министр выразил надежду на то, что власти Молдавии будут благоразумны и избегут шагов, способных привести к повышению напряженности в Приднестровье. Лавров отметил, что ситуация в регионе сложная, на нее влияют внутриполитические процессы в Молдавии.

Министр подчеркнул важность благоразумия, так как переговорный процесс в формате «5+2» сейчас заморожен. Согласно его словам, пауза в работе этого механизма длится с октября 2019 года из-за противоположных позиций Кишинева и Тирасполя по ключевым вопросам урегулирования.

Лавров также выразил несогласие с мнением о необходимости создания новых площадок для диалога по приднестровскому вопросу, подчеркнув, что внешнее содействие прямому диалогу между Кишиневом и Тирасполем остается необходимым.

Исторически Приднестровье, население которого составляет около 60% русских и украинцев, искало выход из Молдавии из-за страхов перед национализмом и возможным присоединением к Румынии. После попыток молдавских властей решить конфликт силой в 1992 году, Приднестровье фактически стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители Приднестровья не поддерживают нынешние власти Молдавии, но большинству из них не удалось проголосовать на выборах президента.

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов.

Россия, как заявил Песков, не вмешивалась в выборы президента Молдавии и не имела отношения к организации голосования.