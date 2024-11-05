Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил, что обвинения, выдвинутые советником президента Молдавии по национальной безопасности Станиславом Секриеру, не подкреплены достоверной информацией. Песков подчеркнул, что Россия не имеет отношения к организации голосования в Молдавии и открытию избирательных участков на своей территории, что было решением молдавских властей, передает ТАСС.

Песков также выразил скептицизм относительно перспектив отношений между Россией и Молдавией после выборов. Он отметил, что нынешнее молдавское руководство не проявляет интереса к развитию добрых отношений с Россией, а также принимает меры по ограничению российских информационных потоков в своей стране. Это, по словам Пескова, является нарушением прав граждан Молдавии на доступ к различной информации.

Кроме того, Песков отметил, что президентскую кампанию в Молдавии нельзя назвать демократической и честной. Он указал, что выборы сопровождались многочисленными манипуляциями, что ставит под сомнение их легитимность. По его словам, манипуляции на выборах указывают на авторитарную линию нынешнего молдавского руководства.

Напомним, Майя Санду победила в выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов, согласно данным после обработки всех протоколов.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недемократическом характере выборов в Молдавии, указав на репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жители Приднестровья не поддерживают нынешние власти Молдавии, при этом большинству из них не удалось проголосовать на выборах.