Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.8 комментариев
Песков отверг обвинения во вмешательстве России в выборы Молдавии
Россия не вмешивалась в выборы президента Молдавии и не имела отношения к организации голосования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он заявил, что обвинения, выдвинутые советником президента Молдавии по национальной безопасности Станиславом Секриеру, не подкреплены достоверной информацией. Песков подчеркнул, что Россия не имеет отношения к организации голосования в Молдавии и открытию избирательных участков на своей территории, что было решением молдавских властей, передает ТАСС.
Песков также выразил скептицизм относительно перспектив отношений между Россией и Молдавией после выборов. Он отметил, что нынешнее молдавское руководство не проявляет интереса к развитию добрых отношений с Россией, а также принимает меры по ограничению российских информационных потоков в своей стране. Это, по словам Пескова, является нарушением прав граждан Молдавии на доступ к различной информации.
Кроме того, Песков отметил, что президентскую кампанию в Молдавии нельзя назвать демократической и честной. Он указал, что выборы сопровождались многочисленными манипуляциями, что ставит под сомнение их легитимность. По его словам, манипуляции на выборах указывают на авторитарную линию нынешнего молдавского руководства.
Напомним, Майя Санду победила в выборах президента Молдавии, набрав 55,33% голосов, тогда как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67% голосов, согласно данным после обработки всех протоколов.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила о недемократическом характере выборов в Молдавии, указав на репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что жители Приднестровья не поддерживают нынешние власти Молдавии, при этом большинству из них не удалось проголосовать на выборах.