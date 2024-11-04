Боррель перепутал Южную Корею с Японией на переговорах в Сеуле

Жозеп Боррель на встрече в Сеуле назвал Южную Корею Японией

Tекст: Дмитрий Зубарев

На встрече с представителями южнокорейского правительства Боррель заявил: «Я нахожусь здесь как европеец, чтобы объявить о партнерстве в сфере обороны и безопасности между ЕС и Японией», сообщает РИА «Новости». Эта ошибка вызвала смех среди южнокорейских делегатов.

После замечания одного из членов европейской делегации Боррель быстро исправил свою ошибку и извинился, добавив: «Что? О Боже, прошу прощения... с Кореей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Жозеп Боррель сообщал о первом в истории партнерстве Евросоюза и Японии в области обороны и безопасности с азиатской страной на конференции в Токио.