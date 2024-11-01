ЕС и Япония объявили о новом оборонном партнерстве

ЕС и Япония договорились о запуске Стратегического и оборонного партнерства

Tекст: Елизавета Шишкова

«Сегодня мы объявляем о заключении Стратегического и оборонного партнерства ЕС – Япония. Это первая такая программа сотрудничества в истории, заключенная Евросоюзом со страной Азиатско-Тихоокеанского региона», – цитирует Борреля ТАСС.

Глава Министерства иностранных дел Японии Такэси Ивая подтвердил заключение договора, отметив, что Япония стала первой страной в Индо-Тихоокеанском регионе, заключившей подобное соглашение с ЕС.

«Мы договорились о партнерстве в области безопасности и обороны», – сказал Ивая на совместной пресс-конференции с Боррелем. В дополнение к этому, стороны заключили соглашение о стратегическом партнерстве, что подчеркивает углубление их политических и экономических связей.

Ранее министр иностранных дел Японии Такэси Ивая сообщил, что Япония планирует выделить Украине около 3 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, чтобы избежать дополнительной нагрузки на японских налогоплательщиков.