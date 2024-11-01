Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.2 комментария
ЕС и Япония объявили о новом оборонном партнерстве
ЕС и Япония договорились о запуске Стратегического и оборонного партнерства
Евросоюз и Япония заключили первое в истории партнерство в сфере обороны и безопасности с азиатской страной, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Токио.
«Сегодня мы объявляем о заключении Стратегического и оборонного партнерства ЕС – Япония. Это первая такая программа сотрудничества в истории, заключенная Евросоюзом со страной Азиатско-Тихоокеанского региона», – цитирует Борреля ТАСС.
Глава Министерства иностранных дел Японии Такэси Ивая подтвердил заключение договора, отметив, что Япония стала первой страной в Индо-Тихоокеанском регионе, заключившей подобное соглашение с ЕС.
«Мы договорились о партнерстве в области безопасности и обороны», – сказал Ивая на совместной пресс-конференции с Боррелем. В дополнение к этому, стороны заключили соглашение о стратегическом партнерстве, что подчеркивает углубление их политических и экономических связей.
Ранее министр иностранных дел Японии Такэси Ивая сообщил, что Япония планирует выделить Украине около 3 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, чтобы избежать дополнительной нагрузки на японских налогоплательщиков.