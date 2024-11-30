Спецназовцы ГУФСИН напали на стриптиз-клуб во Владивостоке

Сотрудники ГУФСИН пытались похитить человека после нападения на клуб

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», сотрудникам спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) предъявлены обвинения в нападении на развлекательное заведение во Владивостоке и попытке похищения человека. В данный момент фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, передает Следственный комитет по Приморскому краю.



Ранее было задержано пять сотрудников отдела специального назначения ГУФСИН. Источник в силовых структурах уточнил, что спецназовцы, выдавая себя за ОМОН и угрожая оружием, совершали разбойные нападения на стриптиз-клубы, вымогая деньги. По этому факту возбуждено уголовное дело. Одного из соучастников задержали в Сочи.

Следствие установило, что в ноябре 2023 года шестеро сотрудников ГУФСИН открыто похитили 200 тыс. рублей, выдавая себя за правоохранителей. Фигуранты планировали похитить организатора мероприятий, чтобы склонить его к прекращению деятельности, но не смогли осуществить задуманное.

Похищенные деньги были распределены между участниками группы. Одному из фигурантов предъявлено обвинение в разбое, попытке похищения человека, а также незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств. Второй фигурант обвиняется в разбое и попытке похищения. Уголовное дело в отношении четверых выделено в отдельное производство.

Следственные действия по делу окончены, обвиняемые и их адвокаты изучают материалы дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Астрахани возбудили уголовное дело после нападения на экс-футболиста Вадима Евсеева, а обвиняемые взяты под стражу. Банда вооруженных мужчин, напавшая на свадебный автобус в Подмосковье, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена, владельца крупной сети стриптиз-клубов и караоке в Москве. Всем, участвовавшим в массовой драке в Феодосии, где пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, предъявлены обвинения в покушении на убийство.