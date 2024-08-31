Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.13 комментариев
Напавшие на свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной московского бизнесмена
Банда вооруженных мужчин, напавшая на свадебный автобус в Подмосковье, оказалась сотрудниками личной охраны московского бизнесмена.
Речь идет о предпринимателей Евгении Храпове, владельце крупной сети стриптиз-клубов и караоке в Москве, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
В момент нападения Храпов находился в салоне автомобиля и не мешал своей охране нападать на микроавтобус с пассажирами, просто наблюдая за ситуацией.
Ранее охрана бизнесмены заблокировала дорогу свадебному автобусу, так как водитель якобы подрезал их. В ответ они начали бить стекла автобуса, а затем открыли огонь из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия.
Полицейские, прибывшие на вызов, задержали четверых преступников в кальянной в Щелково.