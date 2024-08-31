Напавшие на свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной московского бизнесмена

Tекст: Кристина Цыцура

Речь идет о предпринимателей Евгении Храпове, владельце крупной сети стриптиз-клубов и караоке в Москве, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В момент нападения Храпов находился в салоне автомобиля и не мешал своей охране нападать на микроавтобус с пассажирами, просто наблюдая за ситуацией.





Ранее охрана бизнесмены заблокировала дорогу свадебному автобусу, так как водитель якобы подрезал их. В ответ они начали бить стекла автобуса, а затем открыли огонь из травматического оружия, после чего скрылись с места происшествия.

Полицейские, прибывшие на вызов, задержали четверых преступников в кальянной в Щелково.



