Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?3 комментария
Участников массовой драки с боксером Двали в Феодосии обвинили в покушении на убийство
Всем, участвовавшим в массовой драке в Феодосии, где пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, предъявлены обвинения в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Уголовное дело о хулиганстве по поручению председателя СК Александра Бастрыкина было переквалифицировано на более тяжкий состав преступления.
Девять жителей Феодосийского городского округа обвиняются в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, передает ТАСС.
При содействии УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и МВД России по Республике Крым все участники драки задержаны. Трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные – разнорабочими.
Потерпевшими по делу признаны 23-летний спортсмен и его 43-летний друг.
Следователи проводят обыски по местам жительства фигурантов и их родственником, проводятся оперативные мероприятия на месте происшествия, изучаются записи с видеокамер.
Напомним, боксер Дмитрий Двали, чемпион Европы 2024 года, лишился глаза после того, как попытался защитить подростка от нападения в Феодосии.