Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Захарова объяснила появление департамента европейских проблем в МИД
Департамент общеевропейского сотрудничества переименован в департамент европейских проблем из-за геополитических реалий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила, что одной из причин таких изменений стала очевидная деградация структур многостороннего сотрудничества в Европе, передает ТАСС.
По словам дипломата, это требует пересмотра и модификации подходов, используемых в работе министерства и адаптации к геополитическим реалиям.
Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Игорь Капырин заявлял, что ОБСЕ переживает кризис из-за отхода от своих первоначальных задач.