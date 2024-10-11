МИД: ОБСЕ отошла от своих первоначальных задач

Tекст: Вера Басилая

«В Европе нет сотрудничества, нет безопасности и нет возможности обсуждать отсутствие и того, и другого», – цитирует РИА «Новости» Капырина.

Он отметил, что ОБСЕ отошла от своих первоначальных задач. Капырин подчеркнул, что бывшие партнеры России не хотят вступать в диалог, несмотря на предоставленные ОБСЕ возможности.

Также Капырин упомянул недавний Экономико-экологический форум в Праге, где российские представители не смогли участвовать из-за проблем с визами. Конфликты внутри Парламентской ассамблеи ОБСЕ привели к тому, что Федеральное собрание России приостановило свое участие в этом форуме.

Несмотря на эти трудности, Россия продолжает активно взаимодействовать с партнерами и союзниками в рамках ОБСЕ.

«Это тоже полезный формат», – заключил Капырин, подчеркивая значимость организации даже в сложившихся условиях.

Ранее в МИД России сообщали, что Москва с начала года столкнулась с пятью отказами в приглашении российских докладчиков на Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Госдума летом приняла заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По мнению спикера МИД России Марии Захаровой, Парламентская ассамблея ОБСЕ уходит от своего настоящего предназначения, а с приостановкой участия российской делегации она может стать политическим рудиментом.

