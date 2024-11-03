Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
В Перми пропал первый официально трудоустроенный в России кот Барсик
В Перми разыскивают пропавшего кота Барсика, который был первым официально трудоустроенным котом в России и получал зарплату в строительной компании.
Его хозяин, журналист Василий Кучумов, заявил о готовности выплатить 100 тыс. рублей за его поимку. Также обещано вознаграждение в размере 5 тыс. рублей за фото Барсика с указанием его местоположения, передает РИА «Новости».
Барсик исчез в частном секторе микрорайона Висим, и его не видели уже около трех суток. Кот ранее работал в пермской строительной компании с 2016 года, где ему платили зарплату более 30 тыс. рублей. Он исполнял роль первой кошки, входящей в новый дом, что соответствовало народной примете.
Барсик стал известным благодаря участию в телевизионном шоу, где зрителям показали его рабочий день. Активные поиски кота продолжаются, и его владелец надеется на помощь жителей Перми и прилегающих районов.
Ранее стало известно о смерти худеющего кота Крошика из Перми.