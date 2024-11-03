Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.2 комментария
Запланировано возложение цветов Путиным в День народного единства
Президент Владимир Путин по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства и примет участие в выставке-форуме «Православная Русь», сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».
В Telegram-канале указано, что глава государства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, как это уже стало традицией в последние годы.
Помимо этого, Путин планирует посетить выставку-форум «Православная Русь» в Москве.
Ранее Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Глава государства сфотографировался и пообщался с маленькими россиянами на Красной площади.