Лавров: RT и Sputnik доказали объективность и непредвзятый анализ событий

Tекст: Вера Басилая

Лавров заявил на посольском круглом столе, что RT и Sputnik доказали свою способность предоставлять аудитории объективную информацию и непредвзятый анализ событий. Он отметил, что эти российские медиа оказываются под давлением западных стран, которые демонстрируют нетерпимость к альтернативным мнениям, передает RT.

«Сегодня государства коллективного Запада, много разглагольствующие о свободе слова, плюрализме, демократии, на практике демонстрируют вопиющую нетерпимость к любой альтернативной точке зрения. В этой связи основным объектом их нападок предсказуемо служат российские издания, такие, например, как RT и Sputnik», – подчеркнул глава МИД.

Министр также напомнил о проблемах с аккредитацией журналистов RT задолго до конфликта на Украине, в частности в Елисейском дворце в Париже. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон тогда заявил, что RT не является СМИ, а выступает как инструмент пропаганды. Лавров указал на противоречие этого утверждения с хартией ОБСЕ 1990 года, которая гарантировала свободный доступ к информации.

Лавров также отметил, что западные страны начали ограничивать доступ к информации, противоречащей их политике, после того как поняли многогранность современного мира, отличающегося от неолиберального порядка, который Запад стремится навязать. Это, по его мнению, перечеркивает прежние договоренности о свободе информации.

Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

В начале сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний: РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

В то же время газета The New York Times сообщила, что RT успешно обходит санкции, расширяя аудиторию в соцсетях и укрепляя позиции в регионах, таких как Латинская Америка и Африка.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готовит чувствительные ответы на санкции, направленные против российских журналистов.