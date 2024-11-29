Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Экс-депутату Горинову добавили срок за оправдание терроризма
Бывшему муниципальному депутату округа Красносельский Москвы Алексею Горинову увеличили срок за оправдание терроризма, сообщила его адвокат Алена Савельева.
Горинова во 2-м Западном окружном военном суде признали виновным по статье «Оправдание терроризма» и окончательно назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима, пояснила защитник ТАСС.
Сторона защиты не согласна с этим приговором и намерена его обжаловать.
Выездное заседание проходило во Владимире, где Горинов отбывает наказание по первому делу о дискредитации российской армии.
Слушания по делу об оправдании терроризма были инициированы в сентябре прошлого года. В ходе расследования было установлено, что Горинов в разговоре с заключенными в больнице колонии высказывался в поддержку атак на Крымский мост и деятельности полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).
В 2022 году Мещанский райсуд Москвы приговаривал Горинова к семи годам колонии по делу о дискредитации российской армии.