Путин заявил о планах расширить атомное сотрудничество с Казахстаном

Tекст: Валерия Городецкая

Российский лидер отметил, что традиционно сложившиеся направления сотрудничества между двумя странами включают в себя не только космическую и энергетическую отрасли, но и высокие технологии, передает РИА «Новости».

«Традиционно сложились направления нашего сотрудничества – это космос и энергетика, это в наши дни высокие технологии. ... Возможно, расширение сотрудничества в сфере атомной энергетики, поскольку мы уже вместе работаем. Казахстан – крупнейший производитель урана в мире. И мы присутствуем в месторождениях урана в Казахстане», – отметил Путин.

«Президент Казахстана, наши казахстанские коллеги, друзья – для них этот вид деятельности не нов, они не с нуля начинают. Повторяю, у нас даже есть предприятия, у них есть предприятия по добыче урана, по работе в этой сфере. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что они хотят, что они готовы за это заплатить и что хотят получить», – сказал президент.

«Окончательное решение всегда за заказчиком, – добавил Путин. – Но я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном по этому направлению весьма возможно. И было бы на самом деле странно, если бы Казахстан, у которого самые большие в мире запасы урана, не использовал, а только добывал бы это сырье и просто отправлял на экспорт. Из этого руководство Казахстана исходит».

Ранее Путин заявил, что взаимный объем сотрудничества между Россией и Казахстаном продолжает увеличиваться. Он также отметил, что несмотря на наличие вопросов в двусторонних отношениях, Москва и Астана настроены на их конструктивное решение и продолжение сотрудничества.