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В Минтрансе назвали сроки подготовки концепции закона о беспилотном движении
Замминистра транспорта: Концепцию закона о беспилотном движении подготовят к I кварталу 2025 года
Концепция закона о беспилотном движении будет готова к первому кварталу 2025 года, при этом ключевой проблемой остается вопрос ответственности владельца транспортного средства, сообщил замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов в Госдуме на совещании по беспилотным технологиям.
Он подчеркнул, что концепцию вырабатывает специализированная рабочая группа, в которую входят представители МВД, ГАИ, Минпромторга, Минцифры, а также ключевые участники рынка, такие как «Яндекс», «Сберавтотех» и «Камаз», сообщает ТАСС.
Замминистра отметил, что одним из наиболее важных аспектов является определение ответственности владельца транспортного средства. «Вопрос ключевой, который возникнет, это непосредственно ответственность, какая у кого возникает. Мы пока предлагаем классическую схему, которую Минюст озвучил. Ответственность несет владелец транспортного средства с правом регресса потом к тем, кого он считает виноватым», – отметил Баканов.