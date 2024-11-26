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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    26 ноября 2024, 13:14 • Новости дня

    Журналистку France 24 заочно арестовали за пересечение границы в Курской области

    Журналистку France 24 заочно арестовали в России за пересечение границы в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Курский суд заочно арестовал гражданку Франции и журналистку France 24 Катрин Норрис Трент, которая обвиняется в незаконном пересечении государственной границы России, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

    В отношении Норрис Трент вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу с момента ее задержания или экстрадиции в Россию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

    По данным следствия, Трент в составе организованной группы пересекла границу на транспортном средстве вооруженных формирований Украины и вошла на территорию Суджанского района Курской области для съемки репортажа.

    Ее объявили в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

    Напомним, ФСБ начала расследование против журналистов из США и Румынии за незаконное пересечение границы в Курской области, дела касаются 12 иностранных корреспондентов. На журналистов СНMedia и France 24 возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы РФ в Курской области.

    25 ноября 2024, 13:34 • Новости дня
    Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области
    Появились сообщения об ударе ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области
    @ John Hamilton/U.S. Army/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные якобы обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили, сообщают Telegram-каналы.

    Атака произошла ночью, украинская сторона выпустила восемь ракет, семь из которых были сбиты средствами российской противовоздушной обороны, пишет РИАМО со ссылкой на Telegram-канал Fighterbomber.

    Пока неизвестно, какие цели преследовал киевский режим, поскольку авиации на этом аэродроме давно нет, а его поломка такими ударами невозможна.

    К текущему моменту в официальных сводках Минобороны нет информации об этой атаке по аэродрому. При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов в 0.40 мск сообщал о ракетной опасности, ее отменили через шесть минут.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. Он уточнил, что ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    24 ноября 2024, 17:44 • Новости дня
    Наемника из Британии взяли в плен на Курском направлении
    Наемника из Британии взяли в плен на Курском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Курском направлении силовые структуры взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсена, служившего в 22-м полку связи Великобритании, сообщили в силовых структурах.

    Сообщается, что он ранее служил в вооруженных силах Великобритании в 22-м полку связи с 2019 по 2023 год. После увольнения он принял решение вступить в украинский иностранный легион, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что суд заочно принял решение о заключении под стражу наемника из Грузии Алекси Бибичадзе, обвиняемого в терроризме и других преступлениях, совершенных на территории Курской области.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 21:33 • Новости дня
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    Белый дом признал разрешение бить ATACMS по Курской области и «рядом с ней»
    @ US Army

    Tекст: Дарья Григоренко

    Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

    Как указал Кирби на брифинге, на данный момент у Киева «есть возможность использовать ATACMS для самообороны в случае неотложной необходимости». «И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит и вокруг Курска и Курской области», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников. По мнению автора, этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

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    25 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    Пленный британец заявил об отправке в Курскую область против воли
    Пленный британец заявил об отправке в Курскую область против воли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курской области, заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон, несмотря на его нежелание.

    Британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен российскими военными, заявил, что его командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставило участвовать в операции в Курской области, сообщает ТАСС. По его словам, паспорт и телефон были изъяты, а ему сказали, что он должен действовать. Андерсон подчеркнул, что не хотел находиться в Курской области.

    Андерсон рассказал, что служил в украинском батальоне в течение четырех месяцев в качестве рядового. Тренировочный полигон, где он обучал украинских военных, располагался в 40 минутах от Кривого Рога, около населенного пункта Ингулец. В Британии Андерсон служил в 22-м полку связи, получив навыки в стрельбе, тактике и медицинской эвакуации.

    Британец отметил, что проходил шесть месяцев общевойсковой подготовки и столько же времени учился на связиста. Андерсон также добавил, что ежегодно участвовал в подготовке новобранцев, благодаря чему поддерживал свои военные навыки. Он сообщил, что промежуточные пункты дислокации его батальона находились в Краснополье и к северо-западу от него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британского наемника из Британии взяли в плен на Курском направлении, также сообщалось, что британский наемник из Корнуолла Каллум Тиндал-Дрейпер был ликвидирован в ходе боевых действий на Украине 5 ноября.

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    26 ноября 2024, 01:19 • Новости дня
    Солдаты ВСУ вернулись на Украину после обучения во Франции

    Во Франции завершили подготовку 2,3 тыс украинских солдат из 155-й бригады ВСУ

    Солдаты ВСУ вернулись на Украину после обучения во Франции
    @ Viacheslav Madiievskyi/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Обученные во Франции 2,3 тысячи украинских солдат из бригады «Анна Киевская» вернулись на Украину для участия в боевых действиях после завершения подготовки.

    Около 2,3 тысячи украинских солдат, обученных во Франции, вернулись на Украину для участия в боевых действиях, передает РИА «Новости». Глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню заявил, что бригада «Анна Киевская» покинула Францию и направляется на украинский театр боевых действий.

    Обучение украинских солдат завершилось 14 ноября и включало три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Французские военные в количестве полутора тысяч человек участвовали в подготовке украинцев.

    В ходе пресс-конференции, посвященной итогам встречи глав оборонных ведомств Польши, Британии, Франции, Италии и Германии, Лекорню отметил, что Франция готова продолжать обучение украинских военных и наращивать возможности подготовки таких бригад.

    Российские власти неоднократно заявляли, что США и НАТО участвуют в конфликте на Украине не только через поставки оружия, но и через подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Кремль утверждает, что накачивание Украины западным оружием мешает переговорам и будет иметь негативные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция завершила обучение и оснащение украинской бригады «Анна Киевская» на своей военной базе, предоставив ей французское вооружение и обмундирование. Франция также планирует передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5, что может усилить нагрузку на собственные ВВС.

    Украинский миллионер организовал бригаду наемников для помощи ВСУ в условиях нехватки солдат на фронте, при этом Bloomberg отмечает, что ключом к решению этой проблемы становится использование маркетинговых кампаний для привлечения добровольцев.

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    26 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»

    Военный эксперт: Обученных во Франции украинских солдат хватит на несколько недель

    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бригада «Анна Киевская» не получила полностью заявленной Францией военной техники. Учитывая небольшую численность формирования, изменить ход боевых действий не выйдет. К тому же, как показала практика, тренировки в странах НАТО также не дают ощутимого результата, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Михаил Онуфриенко и Константин Сивков. Ранее подготовленная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» вернулась на Украину для участия в боях.

    «Бригада названа в честь дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха Первого, став тем самым королевой европейского государства. Разумеется, до последних лет в историографии ее имя никогда не упоминалось с приставкой «Киевская», но, как мы знаем, на Западе любят переиначивать страницы прошлого», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается самой бригады, то она готовилась в качестве наступательного формирования, которое, как предполагалось, должно переломить ход боевых действий. В настоящий момент она является последним осколком стратегического резерва ВСУ. Куда именно ее направят – непонятно. Допускаю, что местами дислокации могут стать приграничье или Курахово», – отмечает он.

    «Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тыс. обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тыс. солдат. Бригада вышла «половинчатой». Примечательно, что около 120 представителей ее личного состава попросили у Франции политического убежища», – акцентирует собеседник.

    «Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось. При таких условиях надеяться на то, что оно сможет переломить ход боевых действий, глупо. Тем не менее сам факт прибытия подкрепления может помочь ВСУ удержать имеющиеся позиции, но лишь в краткосрочной перспективе», – рассказывает эксперт.

    «Мы уже сталкивались с подразделениями, которые проходили подготовку в странах НАТО. Например, бригады, обучавшиеся в Британии, какой-либо эффективностью не отличались. Их тренировали по методичкам контртеррористических операций, суть которых крайне далека от современных полномасштабных конфликтов», – полагает он.

    «К тому же сам боевой опыт Франции можно поставить под сомнение. Армия этой страны не отличается боевыми достижениями в войнах в новейший период истории человечества. Скорее всего, республика готовила специалистов ВСУ к использованию западной техники. Тем не менее данная квалификация вряд ли позволит им внести значимый вклад в ход противостояния», – считает Онуфриенко.

    Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, не исключает, что бригаду могут направить и на Запорожское направление. Однако, как уточнил собеседник, украинских солдат, обученных во Франции, хватит лишь на несколько недель боевых действий. Он напомнил, что, согласно данным Минобороны России, в сутки ВСУ теряют в среднем около 1,5 тыс. человек. «При таких темпах несложно посчитать, сколько продержится «Анна Киевская», – добавил Сивков.

    Эксперт также отметил, что речь идет о «мотострелковой бригаде, оснащенной французским оружием». «Говорить о каких-то уникальных навыках украинских военных после подготовки под ведением Парижа не приходится, потому что опыт ведения боевых действий ВСУ в нынешних условиях не сопоставим с тем, что им могут предложить французы», – заключил Сивков.

    Ранее бригада ВСУ «Анна Киевская», прошедшая подготовку во Франции, вернулась на Украину для участия в боевых действиях. Обучение военных завершилось 14 ноября. В подготовке солдат принимали участие около 1,5 тыс. специалистов республики. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ.

    В состав бригады входит более 2 тыс. человек. Подразделение включает в себя три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также формирования наземно-воздушного наблюдения и разведки. Как отмечал полковник Гийом Вансин, который был одним из наставников бойцов ВСУ, часть личного состава уже принимала участие в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция планировала передать бригаде 128 бронемашин, 18 гаубиц «Цезарь», а также легкие колесные танки AMX-10. Кроме того, сообщалось, что Париж оснастит формирование 20 переносными противотанковыми ракетными комплексами «Милан» и десятью грузовиками TRM.

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    23 ноября 2024, 18:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Францию в желании «добить» Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении ударов дальнобойными ракетами по российской территории ведут не к поддержке, а к «добиванию» Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это не поддержка Украины, а ее добивание», – сказала Захарова, комментируя слова Барро о возможности использования Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Британия понесут ответственность за оказание помощи Украине в ракетных ударах по России, и Москва ответит на эти действия. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в управлении ракетными ударами по территории России.

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    24 ноября 2024, 08:29 • Новости дня
    Эвакуированная сообщила о мародерстве военных ВСУ в Курской области

    Жители Курской области сообщили о похищении техники ВСУ при эвакуации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Эвакуированная жительница Курской области рассказала, что военнослужащие ВСУ похищали у мирных жителей деревни Никипеловка телевизоры и холодильники, оставляя дома с выбитыми окнами и полностью разграбленными.

    Эвакуированная жительница Курской области рассказала военным следователям СК РФ о действиях военнослужащих ВСУ, сообщает РИА «Новости». Женщина, проживавшая в деревне Никипеловка, покинула свой дом 9 августа из-за сильных обстрелов и вернулась, чтобы забрать свои вещи.

    По словам женщины, по возвращении в деревню она обнаружила, что из ее дома исчезли телевизор и холодильник, окна были выбиты. Она признала, что военнослужащие ВСУ вели себя как вандалы, раскидывая вещи и похищая имущество.

    Женщина добавила, что многие жители деревни покинули свои дома, считая, что это временная мера. «Старые люди думали, что это три дня и все. Я даже денежки спрятала, думала, что через три дня вернусь, и ничего не будет», – сказала она. Однако, по ее словам, из деревни уехали все.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины признали, что потеряли значительную часть территории в Курской области на фоне продолжающегося конфликта. Дело семи участников вторжения в Курскую область было передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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    24 ноября 2024, 01:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили две ракеты и 27 дронов над Курской областью

    Российская ПВО уничтожила две ракеты и 27 дронов Украины над Курском

    Tекст: Максим Попов

    Силы ПВО успешно отразили атаку на Курскую область, сбив две украинские ракеты и 27 беспилотников, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    Смирнов также предупредил жителей о потенциальной опасности и призвал не приближаться к обломкам сбитых объектов, передает ТАСС.

    До этого сообщалось, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

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    24 ноября 2024, 14:02 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении

    Минобороны заявило об уничтожении более 260 украинских военных в Курской области за сутки

    ВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли значительные потери ВСУ на Курском направлении, уничтожив технику и более 260 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям на Курском направлении. В результате ударов авиации и артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районе 22 населенных пунктов, включая Александрию, Кругленькое и Лебедевку.

    Отмечается, что за последние сутки ВСУ понесли значительные потери – более 260 военнослужащих, также была уничтожена техника, включая один танк, боевую бронированную машину, пять автомобилей и миномет.

    Всего за время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 35 тыс. военнослужащих, 216 танков, 149 боевых машин пехоты и 120 бронетранспортеров. Также уничтожены 1193 боевые бронированные машины, более 1000 автомобилей и 300 артиллерийских орудий, говорится в сообщении.

    В ведомстве добавили, что ВС РФ уничтожили 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 систем HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Накануне в Минобороны сообщили, что экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области.

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    23 ноября 2024, 18:05 • Новости дня
    ВСУ признали утрату значительной части территории в Курской области

    Reuters: Киев утратил контроль над более чем 40% территории в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев утратил контроль над значительной частью территории в Курской области, ранее занятой ВСУ, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, Киев потерял контроль над более чем 40% территорий в Курской области, которые ранее удерживались Вооруженными силами Украины, передает ТАСС. Источник в Генштабе ВСУ уточнил, что в лучшем случае Украина контролировала около 1376 кв. км, но сейчас эта цифра сократилась до 800 кв. км

    Подчеркивается, что главной целью атаки Киева на Курскую область было замедление наступления российских сил в Донбассе. Контроль над территорией предполагалось использовать как рычаг в будущих мирных переговорах. Однако российские войска продолжают активно продвигаться, усложняя планы Украины, говорится в материале агентства.

    Ранее экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Кроме того, сообщалось, что в результате ударов группировки «Север» в Сумской области потери вооруженных сил Украины составили до 360 военнослужащих.

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    23 ноября 2024, 15:17 • Новости дня
    Ульянов предупредил о последствиях помощи Франции и Британии ракетами Украине

    Ульянов предупредил Францию и Британию об ответственности за помощь Украине ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    Франция и Британия понесут ответственность за оказание Украине помощи в ракетных ударах по России, Москва ответит на эти действия, заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.

    «Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», – приводит ТАСС слова Ульянова.

    Он отметил, что Москва не оставит без ответа ракетные атаки на Россию, а также заявил, об опасном решении Белого дома по ударам вглубь России.

    Постпред России также выразил недовольство действиями США, указав на их потенциальную угрозу международной безопасности.

    Агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории.

    Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Президент России Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

    Daily Mail подсчитала, что ракета «Орешник» долетит до Лондона за 16-17 минут.

    Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.



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    26 ноября 2024, 12:18 • Новости дня
    Британского наемника ВСУ Джеймса Андерсона заключили под стражу в Курске
    Британского наемника ВСУ Джеймса Андерсона заключили под стражу в Курске
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона, который незаконно пересек границу России и участвовал в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

    Андерсон обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях в Курской области, передает ТАСС.

    Судебное заседание, на котором рассматривалось ходатайство о заключении Андерсона под стражу, проходило в закрытом режиме.

    Пресс-служба судебной системы отметила, что решение о заключении под стражу было принято по ходатайству СУ Главного военного следственного управления Следственного комитета.

    Согласно законодательству, постановление суда может быть обжаловано. У Андерсона есть возможность оспорить решение суда в установленном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Курском направлении силовые структуры взяли в плен британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсена, служившего в 22-м полку связи Британии. Андерсон заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон, несмотря на его нежелание.

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    25 ноября 2024, 14:34 • Новости дня
    Солдат ВСУ не понял, как попал в плен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский солдат Александр Приймачук, попавший в плен в Курской области, заявил, что оказался в плену случайно, он также заявил, что в ВСУ есть нехватка водителей.

    Приймачук в ходе допроса заявил, что проснулся ночью от попадания снаряда в блиндаж, его оглушило. После чего он решил пойти пешком. Ролик с допросом опубликован ТАСС.

    «А я шел не помню сколько по времени. Но как я пришел к вашим окопам – до сих пор для меня удивительно. Дело в том, что ваши тоже удивились. Они первый вопрос задали: «Ты как сюда вообще попал?», – поделился Приймачук.

    Он рассказал о дефиците кадров в ВСУ. По его словам, не хватает водителей и механиков-водителей. Он рассказал, что его, вместе с несколькими сотнями других специалистов, «в каком-то лесу продали в 17-ю танковую бригаду». Однако, вместо того чтобы посадить за рычаги танка, его отправили с автоматом в Курскую область с приказом охранять позицию в посадке.

    До этого пленный военнослужащий ВСУ сообщил о нехватке кадров и переводе 400 солдат в танковую бригаду для участия в боях в Курской области.

    Попавший в плен на Курском направлении британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсен заявлял, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон.

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    25 ноября 2024, 17:31 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении немецкого БТР Fuchs
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении немецкого БТР Fuchs
    @ Sven Eckelkamp/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское министерство обороны заявило об уничтожении немецкого бронетранспортера Fuchs на Курском направлении в ходе боевых действий.

    Кроме того, за сутки украинские войска на этом направлении потеряли более 200 военнослужащих, танк, три БМП, включая немецкий Marder и американский Bradley, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет, передает ТАСС.

    В начале августа Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского бронетранспортера Spartan.

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    Почему сделка ОПЕК+ может развалиться из-за Казахстана

    Сделка ОПЕК+ может развалиться в 2025 году либо из-за внешних врагов, в первую очередь США, либо из-за внутренних – а именно из-за Казахстана, считает Запад. Почему Казахстан может стать проблемой для ОПЕК+? И стоит ли картелю опасаться еще и нового президента США Дональда Трампа? Подробности

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    Россия готова взять на прицел РСМД Лос-Анджелес и Сан-Франциско

    Россия может разместить РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщили в МИД, это станет ответным шагом на действия со стороны США. В экспертном сообществе отмечают, что речь, скорее всего, идет о восточных регионах России. Какую угрозу представляют для США российские вооружения в Азии и как это отразится на балансе сил в Европе? Подробности

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    Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу

    Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима сообщил, что украинские военные при отступлении убили не менее 100 жителей Селидово. Боевики расстреливали мирных граждан в домах, во дворах и на улицах города. Эксперты предполагают, что офис Зеленского попытался инициировать «Бучу 2.0» и обвинить в этом российских военных. Подробности

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    Почему румыны проголосовали за «пощечину» НАТО и Украине

    В Румынии внезапно случилось «политическое землетрясение», нанесшее «великолепную пощечину ЕС и НАТО». Такие оценки звучат сегодня на Западе по поводу сенсационной победы в первом туре выборов президента Румынии человека, который плохо относится к НАТО и Украине и хорошо – к российскому руководству. Как такое произошло? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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