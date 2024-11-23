Глава МИД Турции заявил о глобальной войне из-за поддержки США и Европы Киева оружием

Tекст: Вера Басилая

По словам Фидана, США и Европа открыто заняли сторону в украинском конфликте, отправив Киеву оружие, передает ТАСС.

Глава МИД Турции отметил, что идет тотальная борьба не только на политическом и экономическом уровнях, но и на поле боя. Фидан назвал происходящее глобальной войной в широком смысле слова.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее предупреждал о риске глобальной войны. По мнению турецкого министра, продолжение конфликтов на Украине и в секторе Газа усиливает мировую поляризацию и углубляет линии глобального разлома.

Фидан подчеркнул важность предотвращения перерастания экономического и политического противоборства в горячую войну в определенных регионах мира.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп может инициировать переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не планирует мирное решение и намерен продолжать гибридную войну против России, а постпред России в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что Франция и Британия понесут ответственность за поддержку Украины в ракетных ударах по России.