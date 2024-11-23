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Глава МИД Турции заявил о глобальной войне из-за поддержки США и Европы Киева оружием
США и Европа, поставляя оружие Киеву, открыто приняли сторону в украинском конфликте, что усиливает глобальную поляризацию и экономическую борьбу, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
По словам Фидана, США и Европа открыто заняли сторону в украинском конфликте, отправив Киеву оружие, передает ТАСС.
Глава МИД Турции отметил, что идет тотальная борьба не только на политическом и экономическом уровнях, но и на поле боя. Фидан назвал происходящее глобальной войной в широком смысле слова.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин ранее предупреждал о риске глобальной войны. По мнению турецкого министра, продолжение конфликтов на Украине и в секторе Газа усиливает мировую поляризацию и углубляет линии глобального разлома.
Фидан подчеркнул важность предотвращения перерастания экономического и политического противоборства в горячую войну в определенных регионах мира.
Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп может инициировать переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не планирует мирное решение и намерен продолжать гибридную войну против России, а постпред России в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что Франция и Британия понесут ответственность за поддержку Украины в ракетных ударах по России.