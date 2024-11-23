Песков сообщил о подготовке послания Путина парламенту

Песков заявил, что Путин огласит послание парламенту в конце зимы или весной

Tекст: Мария Иванова

Подготовка послания президента Владимира Путина Федеральному собранию началась, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что работа над обращением уже ведется. Он отметил, что подготовка таких документов является растянутым во времени процессом.

Песков уточнил, что точные даты пока не определены, но послание будет оглашено не позже конца зимы или весной следующего года. «Сейчас, собственно, послание оглашается традиционно весной где-то, в конце зимы», – сказал пресс-секретарь.

Согласно Конституции России, президент обязан ежегодно обращаться к Федеральному собранию с посланиями о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. В таких выступлениях президент традиционно излагает свое видение ситуации и обозначает задачи на перспективу.

Предыдущее послание Владимира Путина было оглашено в конце февраля 2024 года. Это было 29-е послание в новейшей истории России и 19-е для Путина в качестве главы государства.



