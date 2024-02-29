Путин начал оглашение послания Федеральному собранию

Tекст: Ольга Никитина

Основные темы речи традиционно не анонсировались заранее. При этом Путин говорил, что предстоящее послание «с учетом внутриполитического календаря» будет постановкой задач на ближайшие шесть лет, передает ТАСС.

Предыдущие дни глава государства посвятил подготовке. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин лично работал над текстом, у него состоялись «десятки телефонных и личных контактов» – с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств.

Журналисты, съемочные группы и первые приглашенные начали собираться в Гостином дворе, где выступает Путин, еще утром. Парламентарии централизованно приехали в Гостиный двор позднее.

Традиционно число приглашенных на церемонию составляет около 1 тыс. человек. В их числе сенаторы и депутаты Государственной думы, члены правительства, представители Администрации президента России, главы Конституционного и Верховного судов, члены Государственного совета, Общественной палаты, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, журналисты (в том числе зарубежные). Как и в прошлом году, на послание приглашены участники специальной военной операции. Для прохода на мероприятие нужно было сдать ПЦР-тест на коронавирус.

В центре Москвы установлены перекрытия. Пройти в сторону Гостиного двора могли только люди с дающими на это право удостоверениями.

Обращение главы государства показывают в прямом эфире федеральные телеканалы, трансляция организована и на уличных экранах в крупных городах, а также в кинотеатрах.

Послание главы государства Федеральному собранию – ежегодное публичное обращение к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Содержание и форма обращения определяются президентом.

С наиболее продолжительным посланием – 1 час 55 минут – Путин выступил в 2018 году. Самые короткие речи глава государства произносил в 2004 и 2005 годах – они длились по 48 минут. Послания носят рекомендательный характер и не являются правовыми актами, однако в последние годы они приобрели характер законодательных инициатив: в них содержатся конкретные поручения президента правительству. Кроме того, перечень поручений выходит по итогам послания. В прошлом году он состоял из 35 поручений.