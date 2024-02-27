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Послание Путина решили показать в кинотеатрах
Послание Путина бесплатно покажут в кинотеатрах 20 городов России
Прямую трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию бесплатно покажут 29 февраля в кинотеатрах сети «Синема 5» в 20 городах страны, сообщил руководитель отдела коммуникаций сети кинотеатров «Синема 5» Артем Павловский.
Кинотеатры сети расположены в Чебоксарах, Нижнекамске, Саратове, Уфе, Оренбурге, Старом Осколе, Набережных Челнах, Санкт-Петербурге и других городах, передает ТАСС.
Павловский уточнил, что трансляция будет вестись в общей сложности в 22 кинотеатрах. «Это абсолютно бесплатно, за такие трансляции деньги не берут. При наличии свободных мест в зале допускаем в свободном формате зрителей», – сказал он.
Приобретать билеты заранее не нужно, добавил он. «Если мест не будет уже, если человек согласен стоя смотреть, мы, конечно, допустим его, у нас были такие прецеденты, когда на бесплатных трансляциях фильмов люди стояли», – уточнил Павловский.
По его словам, трансляция послания президента – инициатива самой сети кинотеатров. «Мы рассматриваем это как наш вклад в развитие страны, укрепление общества, думаем, что такие показы пойдут на пользу нашему обществу», – заключил он.
В Кремле сообщали ранее, что Путин в ближайшие дни намерен готовиться к оглашению послания Федеральному собранию.