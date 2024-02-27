Послание Путина решили показать в кинотеатрах

Эксперт: Дату похорон Навального несистемной оппозиции навязали кураторы

Правозащитник Волков указал на ошибку оппозиции с датой похорон Навального

Tекст: Олег Исайченко

«Окружение Навального пытается превратить похороны своего лидера в бесстыдное и аморальное шоу. Об этом говорит и планируемая дата – 29 февраля. Этот день был навязан им западными кураторами, желающими омрачить послание Владимира Путина Федеральному собранию», – считает Георгий Волков, председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

«Иного объяснения в проведении похорон именного этого числа нет. Напомню, что 27 февраля будет годовщина убийства Бориса Немцова. Совмещение двух этих поводов подарило бы несистемной оппозиции возможность объединить сторонников двух политиков в один поток. Речь идет о создании куда большего информационного резонанса», – акцентирует эксперт.

«Однако сторонники Навального решили превратить прощание в некую трагическую акцию. Западные СМИ получат удачную картинку с совмещением послания президента и похоронами его якобы главного противника. Такое откровенное глумление над телом человека не укладывается в понимание любого христианина», – подчеркивает собеседник.

«Не менее ужасно выглядит и то, что Алексей после ухода из жизни оказался нужен лишь своей матери. Она является единственной, кто по-настоящему искренне просил власти выдать тело сына. Отмечу, что отдали его достаточно быстро, ведь процедура установления причин смерти – дело крайне трудное», – уточняет он.

«Тем не менее сторонники Навального начали активно писать о якобы глумлении над его семьей. Их не интересовали реальные факты и разъяснения со стороны учреждения, где находилось тело Алексея. Ролики, в которых они рассказывали о сложившейся ситуации, превратились в инструмент пропаганды, целью которой была демонизация руководства нашей страны», – считает эксперт.

«Печально, что жена Навального также подключилась к этому процессу. В ее обращении практически нет сострадания к собственному мужу. Напомню, что за все время нахождения оппозиционера в тюрьме она ни разу не приехала его навестить. Никто не запрещал ей видеться с любимым человеком. Видимо, у нее находились более важные дела», – указывает собеседник.

По его словам, в целом среди известных сторонников Навального редки случаи проявления человечности к его смерти. «Все они заняты лишь одним – дележом политического наследства умершего и попытками прибрать к себе большую часть влияния бывшего лидера», – резюмирует Волков.

Ранее стало известно, что похороны Алексея Навального могут состояться на Борисовском кладбище в Москве. Судя по видео, опубликованному в интернете, минувшей ночью трактор чистил снег на парковке, территория была очищена от машин, а забор патрулировали полицейские.

Дата прощания с умершим предварительно назначена на 29 февраля. Также сообщается, что Навального могут похоронить на Троекуровском или Хованском кладбищах.



О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навальный отбывал наказание за организацию экстремистского сообщества – в августе прошлого года Московский городской суд приговорил его к 19 годам колонии особого режима.