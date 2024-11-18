В школах и колледжах обсудили влияние искусственного интеллекта на будущее

Школьники в рамках «Разговоров о важном» обсудили развитие искусственного интеллекта

В рамках мероприятия актриса театра и кино Виталия Корниенко поделилась своими мыслями о том, как искусственный интеллект влияет на общество и личную жизнь. Она отметила, что технологии искусственного интеллекта играют ключевую роль в различных аспектах нашей повседневной жизни.

Федеральным спикером занятия стал Денис Димитров, основатель и руководитель команды разработки нейросетей Kandinsky. Димитров рассказал школьникам и студентам о том, как развивается современный искусственный интеллект и какие особенности имеют современные технологии в этой области.

Классные руководители и советники директоров по воспитанию подчеркнули, что искусственный интеллект стал неотъемлемой частью жизни, оказывая влияние на различные сферы. Они отметили, что этот технологический прогресс открывает новые возможности для эффективного развития и инноваций.