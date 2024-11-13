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Польша израсходовала почти 5% ВВП на помощь Украине
Польша потратила 4,91% ВВП на помощь Украине и беженцам
Канцелярия президента Польши заявила о расходе почти 5% ВВП на поддержку Украины и содержание беженцев, что делает ее лидером среди стран, поддержавших Киев.
Из этой суммы 0,71% было направлено на прямую поддержку Киева, а 4,2% – на помощь украинским беженцам, которые пребывают в Польше, пишет ТАСС.
В заявлении также представлена инфографика, где Польша занимает первое место среди стран, оказывающих помощь Украине по доле от ВВП.
Канцелярия отметила, что Варшава еще в первой половине 2022 года поставила Киеву первую партию танков Т-72.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 млрд злотых (более 26 млрд долларов), заявил президент Польши Анджей Дуда. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о предложении Киеву военного кредита на покупку польского оружия, подчеркнув, что это следовало сделать с самого начала. Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что истребители МиГ-29 продолжают патрулировать польское небо и обслуживать польских летчиков, поэтому их передача Украине невозможна.