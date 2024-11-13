Польша израсходовала почти 5% ВВП на помощь Украине

Польша потратила 4,91% ВВП на помощь Украине и беженцам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Из этой суммы 0,71% было направлено на прямую поддержку Киева, а 4,2% – на помощь украинским беженцам, которые пребывают в Польше, пишет ТАСС.

В заявлении также представлена инфографика, где Польша занимает первое место среди стран, оказывающих помощь Украине по доле от ВВП.

Канцелярия отметила, что Варшава еще в первой половине 2022 года поставила Киеву первую партию танков Т-72.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша потратила на помощь Украине 3,3% своего ВВП – около 100 млрд злотых (более 26 млрд долларов), заявил президент Польши Анджей Дуда. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о предложении Киеву военного кредита на покупку польского оружия, подчеркнув, что это следовало сделать с самого начала. Польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что истребители МиГ-29 продолжают патрулировать польское небо и обслуживать польских летчиков, поэтому их передача Украине невозможна.