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Польша предложила Киеву военный кредит вместо помощи
Варшава предложила Киеву кредит на покупку оружия вместо безвозмездной помощи
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о предложении Киеву военного кредита на покупку польского оружия, подчеркнув, что это следовало сделать с самого начала.
Сикорский в эфире местного телеканала заявил, что вместо безвозмездной помощи Киеву Варшава должна была предложить военный кредит, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что в настоящее время правительство предлагает Украине покупку польского оружия в кредит с последующей выплатой после войны. По словам Сикорского, это предложение можно было сделать с самого начала, что позволило бы Киеву восстановить экономику после завершения конфликта.
Вместе с тем президент Польши Анджей Дуда сообщил, что с начала военного конфликта совокупная помощь Варшавы Киеву составила 3,3% ВВП страны, или 100 млрд злотых, что эквивалентно 26 млрд долларов. В эту сумму входят как гуманитарные, так и военные поставки, которые достигли 5 млрд долларов.
Напомним, ранее Сикорский пояснил, почему Польша не может передать Украине обещанные истребители МиГ-29 и перехватывать российские ракеты. До этого он объявил о решении закрыть Генконсульство России в Познани и выслать его персонал из страны.