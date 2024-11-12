Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.21 комментарий
Лавров: Партнеры не спешат осуждать Россию за конфликт на Украине
Лавров отметил понимание партнерами России сложности конфликта на Украине
Все больше партнеров России из Азии, Африки и Латинской Америки понимают сложность конфликта на Украине, когда их призывают осудить действия нашей страны, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.
Лавров отметил, что в течение многих лет на Украине русский язык последовательно вытеснялся из образования, СМИ и культурной сферы. В недавнем времени была запрещена каноническая Украинская православная церковь. Несмотря на это, международные организации, такие как ЮНЕСКО и ОБСЕ, не предприняли действий для защиты прав человека на Украине, передает ТАСС.
Глава российского МИД указал на то, что Запад стремится сохранить свое доминирование, закрывая глаза на действия киевского режима. По его словам, симпатии большинства стран мира находятся на стороне справедливости и международного права. Он выразил недовольство поддержкой Украины со стороны западных политиков, таких как Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, которые заявляют о поддержке Украины до конца.
До этого Лавров оценил прогресс в связях с Африкой благодаря саммитам. Он указал на значительное увеличение числа контактов между Россией и странами Африки, как на высшем, так и на министерском уровнях. Это свидетельствует о растущем интересе и взаимопонимании между сторонами.