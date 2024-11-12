Оппозиция в Абхазии разблокировала мосты в Сухуме

Оппозиция в Абхазии разблокировала три моста в Сухуме после освобождения сторонников

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», оппозиция в Абхазии разблокировала все три моста, ведущие в столицу республики Сухум. Эти действия последовали после освобождения из изолятора временного содержания пятерых оппозиционеров, задержанных накануне за участие в потасовке с депутатом у парламента.



Протесты в Сухуме начались после принятия парламентом закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот закон необходим для введения в правовое поле нового понятия, упомянутого в межправительственном соглашении с Россией, касающегося инвестиционной деятельности и участия российских юридических лиц в Абхазии.

Оппозиция активно выступает против ратификации данного соглашения. Они считают, что речь идет о возможности продажи апартаментов в Абхазии российским инвесторам, что вызывает опасения относительно угрозы территориальной целостности и экономической независимости республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, протестуя против задержания четверых человек после нападения на депутата.

Власти Абхазии предложили освободить задержанных оппозиционеров в обмен на открытие мостов в Сухуме, с таким предложением выступил генеральный прокурор страны.

Глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что текущие события в республике являются внутренним делом и не представляют угрозы для туристов.

В итоге все пятеро задержанных оппозиционеров, включая Алмасхана Ардзинбу, были освобождены, как сообщил представитель оппозиции Адгур Ардзинба.