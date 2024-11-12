Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.19 комментариев
Оппозиция в Абхазии разблокировала мосты в Сухуме
Оппозиция в Абхазии разблокировала три моста в Сухуме после освобождения сторонников
В Сухуме оппозиция разблокировала все три моста на въезде в столицу после освобождения своих сторонников из изолятора временного содержания.
Как сообщает РИА «Новости», оппозиция в Абхазии разблокировала все три моста, ведущие в столицу республики Сухум. Эти действия последовали после освобождения из изолятора временного содержания пятерых оппозиционеров, задержанных накануне за участие в потасовке с депутатом у парламента.
Протесты в Сухуме начались после принятия парламентом закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот закон необходим для введения в правовое поле нового понятия, упомянутого в межправительственном соглашении с Россией, касающегося инвестиционной деятельности и участия российских юридических лиц в Абхазии.
Оппозиция активно выступает против ратификации данного соглашения. Они считают, что речь идет о возможности продажи апартаментов в Абхазии российским инвесторам, что вызывает опасения относительно угрозы территориальной целостности и экономической независимости республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, протестуя против задержания четверых человек после нападения на депутата.
Власти Абхазии предложили освободить задержанных оппозиционеров в обмен на открытие мостов в Сухуме, с таким предложением выступил генеральный прокурор страны.
Глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что текущие события в республике являются внутренним делом и не представляют угрозы для туристов.
В итоге все пятеро задержанных оппозиционеров, включая Алмасхана Ардзинбу, были освобождены, как сообщил представитель оппозиции Адгур Ардзинба.