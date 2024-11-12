Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.14 комментариев
Генпрокурор Абхазии предложил освободить задержанных активистов
Генпрокурор Абхазии предложил освобождение активистов в обмен на открытие мостов
Власти Абхазии готовы освободить задержанных оппозиционеров в обмен на открытие мостов в Сухуме.
Власти Абхазии предложили освободить всех задержанных представителей оппозиции. Как передает ТАСС, это предложение было озвучено генеральным прокурором страны в ходе обсуждений с протестующими в Сухуме. Условием для освобождения активистов является открытие мостов в столице Абхазии.
Член общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия сообщил, что данное предложение может быть утверждено до конца суток. «Генпрокурор на суде внес предложение освободить. Президент нам намекнул, что решение сегодня будет принято», – сказал Джинджолия.
Предложение об освобождении активистов подтолкнуло к продолжению переговоров с протестующими. Ожидается, что если мосты будут открыты, это создаст условия для дальнейшего диалога между властями и оппозицией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция в Абхазии блокировала республиканскую трассу и два моста в ответ на задержание четырех человек после нападения на депутата.
Оппозиционеры также блокировали въезды в Сухум, требуя освобождения задержанных активистов, число которых возросло до шести человек. Они отказались от предложения властей разблокировать мосты в обмен на освобождение задержанных, заявив, что условия не устраивают протестующих.
Глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что происходящие события являются внутренним процессом и не представляют угрозы для туристов.