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    Как будет подавлен «антитрамповский бунт» Европы
    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум
    В Госдуме предложили запретить брать в школы детей мигрантов без знания русского языка
    Эксперт объяснил популярность автомобилей Lada у женщин
    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
    Оппозиционеры в Абхазии заблокировали въезды в Сухум
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

    23 комментария
    12 ноября 2024, 11:16 • Новости дня

    Памятник герою Кузьме Гребеннику открыли в луганском Сквере пограничников

    Tекст: Александра Юдина

    В луганском Сквере пограничников состоялось открытие памятника Кузьме Гребеннику, герою Советского Союза и Почетному чекисту, знаменитому подвигами в Гражданской и Великой Отечественной войнах, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    В своем Telegram-канале он указал, что открытие памятника состоялось в присутствии первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и зампредседателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко.

    Пасечник подчеркнул значимость события, отметив, что имя Кузьмы Гребенника золотыми буквами вписано в историю страны и спецслужб.

    Герой Советского Союза и Почетный чекист Гребенник прославился участием в ключевых событиях XX века, включая Гражданскую и Великую Отечественную войны, а также борьбу с милитаристской Японией и ликвидацию подполья националистов на Украине. На протяжении долгих лет он возглавлял пограничные органы, обеспечивая безопасность страны.

    Пасечник подчеркнул, что Гребенник является примером мужества и преданности своему делу для нынешнего поколения, включая участников СВО, защищающих Донбасс. Он отметил, что памятник установлен на малой родине героя, в Луганске, где начинался его славный путь.

    Глава ЛНР выразил благодарность Российскому военно-историческому обществу, администрации президента России и Федеральной службе безопасности за помощь в установке памятника.

    11 ноября 2024, 22:03 • Новости дня
    На Украине выстроились очереди у военкоматов

    На Украине заметили очереди у военкоматов из-за проблем с продлением отсрочек

    На Украине выстроились очереди у военкоматов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Десятки людей собрались у военкоматов на Украине, поскольку электронные сервисы для продления отсрочек от мобилизации оказались недоступны или неисправны.

    У военкоматов на Украине выстроились огромные очереди, поскольку граждане не могут продлить отсрочку от мобилизации через электронные сервисы, передает  «Рамблер» со ссылкой на украинские СМИ.

    Сообщается, что срок отсрочек для большинства граждан истек 9 ноября, и на обновление данных предоставляется всего семь дней. По информации издания, решение вопроса неофициальным путем обходится в 700 долларов.

    Известно, что украинские власти анонсировали обновление отсрочек через национальное приложение «Резерв+» для отдельных категорий, таких как инвалиды и студенты. Однако этот функционал работает с перебоями. Приложение должно загружать информацию о наличии инвалидности из реестра Пенсионного фонда, но многие инвалиды получили статус через соцслужбу и теперь не могут подтвердить свое право на отсрочку.

    Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней.

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    11 ноября 2024, 13:00 • Новости дня
    Российские мотострелки освободили Колесниковку в Харьковской области
    Российские мотострелки освободили Колесниковку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские мотострелковые подразделения установили контроль над Колесниковкой в Харьковской области, сообщило Министерство обороны России в понедельник.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 347-го мотострелкового полка с освобождением Колесниковки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что их смелые и решительные действия позволяют отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки «Запад».

    «В ходе специальной военной операции личный состав полка, проявляя неподдельную стойкость и отвагу, успешно ведет боевые действия и преумножает историю боевой славы», – подчеркнул министр.

    Группировка войск «Запад» поразила живую силу и технику ВСУ, в том числе нанесла поражение 14-й, 43-й, 60-й, 63-й, 92-й механизированным, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригадам в районах Купянска, Кучеровки и других населенных пунктов Харьковской области.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 530 военнослужащих, а также боевую технику, включая три польских САУ Krab и британскую САУ Braveheart. Уничтожены станция РЭБ «Квертус» и два полевых склада с боеприпасами.

    Группировка «Север» поразила формирования 105-й, 115-й и 116-й бригад теробороны в Волчанске и других населенных пунктах. Потери противника составили до 95 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30.

    Южная группировка отразила контратаки украинских бригад в районах Северска и Славянска. Противник потерял до 540 военнослужащих, а также американские гаубицы М119 и британские L-119.

    Группировка «Центр» отразила атаки 93-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 505 военнослужащих, также украинская сторона потеряла значительное количество техники.

    Группировки «Восток» и «Днепр» также заняли выгодные позиции и нанесли потери ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 145 и 65 военнослужащих соответственно.

    В прошлые сутки российские силы освободили населенный пункт Волченка в ДНР. За предыдущую неделю ВС России установили контроль над шестью населенными пунктами.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 12:44 • Новости дня
    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа

    Дипломат Долгов: The Washington Post запустила «утку» о разговоре Путина и Трампа для оценки реакции

    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После победы Дональда Трампа на выборах в западной прессе появилась серия публикаций о разрабатываемом его командой плане по Украине. Сообщения о якобы разговоре новоизбранного президента США с Владимиром Путиным – вброс в рамках этой кампании по прощупыванию международной реакции, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле назвали «чистой выдумкой» разговор Трампа с Путиным.

    «Публикация The Washington Post – «утка», которую газета запустила, чтобы откровенно выпендриться. Причем сообщения издания отвергали другие западные СМИ», – отметил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. По его мнению, цель WP состояла в том, чтобы прощупать международную реакцию. Собеседник напомнил о серии публикаций в прессе о разработке командой Дональда Трампа плана по Украине. «Я думаю, что сейчас подобных информационных вбросов будет много», – прогнозирует эксперт.

    «В целом же телефонные разговоры между политиками – это нормальный процесс. Поэтому беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться в любой момент, если будут достигнуты соответствующие договоренности», – добавил Долгов. Однако, по его мнению, в данном случае стоит учитывать два фактора.

    Первый – содержательная база для диалога. Собеседник напомнил, что президент России подтверждал готовность разговаривать с западными лидерами. «Другое дело, что эти контакты должны быть значимыми и приводить к каким-то результатам, обеспечивающим интересы России и нашу безопасность», – акцентировал Долгов. К тому же в повестку разговора Путина с Трампом – помимо украинского кризиса – входит и ряд других вопросов.

    При этом слухи о разговоре Путина и Трампа могут повлиять на некоторых европейских лидеров. Так, Олаф Шольц уже сообщил о желании позвонить российскому лидеру. «Вся правящая элита Европы полностью зависит от США. Они держат нос по ветру. Если каким-то образом повернется линия Вашингтона, то, конечно, европейцы будут пытаться подстроиться. Другое дело, что у них проблемы не с Россией, а со своими собственными избирателями», – отметил собеседник.

    Второй фактор – это статус Трампа. Дипломат указал, что до инаугурации новоизбранный президент США официально не может сделать ни одного шага. Вместе с тем шаги республиканца не могут ничего не значить – он все-таки победил на выборах. «Однако до 20 января работу продолжит «хромая» администрация Джо Байдена. От нее зависит все меньше и меньше, но в оставшиеся несколько месяцев они еще могут подбросить «дров в огонь», – рассуждает спикер.

    Поэтому, по мнению дипломата, Москве стоит, во-первых, быть готовой к разного рода провокациям, а во-вторых, не возлагать надежды на немедленные практические действия со стороны Трампа. «Мне кажется, история нас научила не полагаться на помощь со стороны Запада. Поэтому мы продолжим решать наши задачи. Россия работает на победу. И она не будет зависеть от позиции Вашингтона», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября. Источники издания уверяют, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

    По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Более того, в Кремле назвали «чистой выдумкой» сообщения о разговоре Трампа с Путиным. «Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности», – сказал Дмитрий Песков, комментируя публикацию WP.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    8 комментариев

    Коментарии (4)
    11 ноября 2024, 18:21 • Новости дня
    ВСУ решили перебросить войска для усиления обороны Курахово

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины намерены укрепить оборону на Кураховском и Красноармейском направлениях, о чем сообщил Владимир Зеленский после заседания ставки верховного главнокомандующего.

    По информации ТАСС, это решение было принято по итогам доклада главкома ВСУ Александра Сырского о текущей ситуации. В ходе заседания ставка обсуждала тяжелое положение на этих направлениях, было принято решение о переброске войск и значительном усилении обороны.

    «Заслушал большой подробный доклад [главкома ВСУ] Александра Сырского. Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского», – заявил Зеленский по итогам заседания.

    Между тем, согласно информации, поступившей от силовых структур РФ, российские войска продолжают сжимать клещи вокруг ВСУ в Курахово, где продолжаются городские бои. На Красноармейском направлении, также известном как Покровское, российские военные теснят подразделения ВСУ. Военный эксперт из Донбасса, полковник Виталий Киселев, отметил, что равнинный рельеф местности осложняет оборону для ВСУ, и в ближайшее время они могут быть вынуждены отступить.

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    12 ноября 2024, 02:02 • Новости дня
    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине

    Stern: Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ракетами из-за боевых действий на Украине

    Кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа, сообщил Stern.

    По информации журнала, Мерц подчеркнул, что если ультиматум не будет выполнен, Германия поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на использование дальнобойного оружия вглубь российских территорий, передает Ura.ru.

    Как отметил политик, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Украины. По его словам, эти шаги должны помочь в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе, говорится в материале.

    Заявление Мерца подчеркивает его решительную позицию по отношению к текущей ситуации на Украине, а также стремление к активным действиям для достижения стабильности в Европе, уточнили немецкие обозреватели.

    Напомним, 10 ноября Мерц назвал действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца «хромой уткой».

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    12 ноября 2024, 04:12 • Новости дня
    Российский снайпер одним выстрелом уничтожил троих украинских военных

    Снайпер спецназа «Днепр» нейтрализовал группу украинских военных из винтовки 12,7 мм

    Tекст: Максим Попов

    Снайпер войскового спецназа «Днепр» одним выстрелом поразил группу украинских военных из тяжелой винтовки калибра 12,7 мм.

    Как сообщает РИА «Новости», снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным «Черный» уничтожил группу украинских военных одним выстрелом из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметров. По его словам, в момент выстрела группа военных находилась возле машины, и сразу несколько человек были поражены.

    В интервью «Черный» отметил значительный прогресс в вооружении российских снайперов за время проведения спецоперации. Он подчеркнул, что новые тяжелые винтовки позволяют работать на больших дистанциях более продуктивно благодаря своей мощности и улучшенным прицелам. «Обнаружили группу людей возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там 2-3 человека упало, рухнуло», – рассказал он.

    Также снайпер отметил, что эффективная дальность работы новой винтовки составляет до 2,5 километров. Он добавил, что его собственная работа на расстояниях до 1,5 километра проводится уверенно и без нареканий по точности.

    До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    12 ноября 2024, 11:12 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум

    Политолог Рар: Мерц пребывает в превратных иллюзиях по поводу силы армии России

    Германский эксперт объяснил угрозы Мерца предъявить России ультиматум
    @ Frederic Kern/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые пребывают в превратных иллюзиях относительно Российской армии. Если в 2025 году политик возглавит правительство Германии, то он может пойти на эскалацию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее кандидат в канцлеры Германии пригрозил России ультиматумом по Украине.

    «В экспертных кругах Германии примерно с середины 2022 года сложились весьма опасные убеждения, будто Украина при массированной западной помощи может и должна победить Россию. Есть мнение, что Москва якобы блефует по поводу применения своего ядерного оружия, и НАТО, если захочет, расправится с Российской Федерацией», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Он отметил, что председатель ХДС Фридрих Мерц – один из тех политиков, которые «пребывают в превратных иллюзиях». Собеседник также уточнил, что тем «немногим экспертам, которые пытаются говорить об обратном, затыкают рты». «Убедить Мерца в том, что Россия сдержанно воюет, чтобы ограничить жертвы, в царившей на Западе воинствующей атмосфере невозможно», – считает политолог.

    На этом фоне он обратил внимание, что США более трезво смотрят на ситуацию и не разрешают Владимиру Зеленскому использовать дальнобойное вооружение для атак вглубь российской территории. Кроме того, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц исключает передачу ВСУ ракет Taurus, понимая последствия такого шага, добавил спикер.

    По мнению эксперта, Мерц в случае победы на выборах в 2025 году может пойти на эскалацию. Более того, поддержку он найдет среди европейских партнеров. «В этом отношении он не один. В отличие от США, лидеры Британии, Франции и Польши только и ждут, чтобы Берлин присоединился к их общей идее передать Украине наступательное вооружение. Они считают, что это позволит Киеву вернуть территории, которые перешли под контроль России», – заключил Рар.

    Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц пригрозил объявить России ультиматум. По словам председателя ХДС, в случае победы он предъявит Москве требование о прекращении в течение суток боевых действий. Если оно не будет выполнено, политик планирует передать Киеву крылатые ракеты Taurus и снять ограничения на использование переданных ВСУ вооружений.

    По мнению Мерца, подобные меры необходимы для обеспечения безопасности в Европе и поддержки Киева. По его словам, эти шаги помогут в быстром урегулировании конфликта и восстановлении мира в регионе. «Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», – сказал политик в интервью журналу Stern.

    В то же время он выразил готовность провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Действующий канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России скоро наступит. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял риторику Шольца желанием сохранить пост канцлера.

    На этом фоне Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставка Киеву немецких ракет не поменяет ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта «в самую опасную стадию». «Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», – написал он в своем Telegram-канале.

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    12 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области

    Рогов: Российские войска продвинулись в районе Новодаровки в Запорожской области

    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска достигли значительного продвижения в районе села Новодаровка в Запорожской области на административной границе с ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска достигли значительного прогресса в районе села Новодаровка в Запорожской области, на границе с Донецкой народной республикой, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что наиболее активные боевые действия происходят на Времевском направлении, где за последние два дня были зафиксированы значительные успехи российских сил.

    Кроме того, в населенном пункте Ровнополь проводится зачистка, и, по словам Рогова, украинские военнослужащие, находящиеся там, сдаются в плен. Он подчеркнул, что «каждый последующий день бьет рекорды предыдущего по количеству перешедших на мирную сторону военнослужащих ВСУ». Рогов также отметил, что жители Запорожской области, загнанные на фронт, не желают воевать, считая, что для украинских националистов они находятся в категории «генетически неправильных украинцев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ в пригородах Запорожья, а в Запорожской области были повреждены несколько объектов инфраструктуры.

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    11 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    В Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России

    Сенатор Джабаров: Байден откажет Макрону и Стармеру в просьбе об ударах вглубь России

    В Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России
    @ ANDRE PAIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Джо Байден, скорее всего, не разрешит ВСУ использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России. Иначе его президентство окажется еще более запятнанным, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, а также о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    «Лондон и Париж не готовы брать на себя весомые финансовые обязательства, поэтому они лоббируют такую помощь Киеву, которая не потребует от них серьезных денежных вливаний. Разрешение США для ВСУ наносить дальнобойные удары западными ракетами по территории России – один из таких вариантов», – сказал Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Кир Стармер, как и многие другие премьеры Британии, является отъявленным ненавистником Москвы. Это традиционная линия поведения для Лондона. Эммануэль Макрон же всеми силами пытается создать из себя образ «защитника Европы», вырисовывая Россию в качестве главного противника ЕС», – полагает собеседник.

    «Тем не менее Джо Байден вряд ли пойдет на одобрение дальнобойных ударов. В конечном счете у него осталось слишком мало времени в Белом доме, а данное решение может привести к столь серьезным последствиям, что его президентство будет еще больше запятнано», – отмечает он.

    На этом фоне парламентарий упомянул инициативу Варшавы о создании альянса с Парижем и Лондоном для «защиты Украины». «Дни политической карьеры польского премьера сочтены. Долгое время он кормил население ЕС сказками о том, что Трамп якобы является агентом российских спецслужб. Сомневаюсь, что новый президент США забудет эти обиды прошлого. Поэтому поляк судорожно пытается хоть как-то спасти свою репутацию непреклонного ястреба», – акцентирует сенатор.

    «Но Париж и Лондон вряд ли оценят идею Туска. У Франции и Британии в настоящий момент хватает своих забот. Им тоже необходимо думать, как сложится их судьба при возвращении в Белый дом Дональда Трампа. Поддерживать при таком раскладе проекты ярого противника республиканца – не лучшая идея», – заключил Джабаров.

    Ранее стало известно о желании Эммануэля Макрона и Кира Стармера убедить президента США Джо Байдена снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения его полномочий. Как сообщает британская газета The Telegraph, переговоры лидеров Франции и Британии по этому вопросу состоятся в Париже 11 ноября. На встрече они также обсудят, как Трамп изменит политику США по Украине.

    «Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон предпримут последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США», – говорится в статье. Политики рассчитывают, что Байден согласится снять запрет на удары, желая сохранить свое политическое наследие. Издание выразило мнение, что в случае одобрения этого шага Дональду Трампу после вступления в должность президента США 20 января будет трудно его пересмотреть.

    «Однако план сэра Кира может рассматриваться Трампом как попытка навредить внешней политике США. Это может оттолкнуть его и создать угрозу для двусторонних отношений еще до вступления в должность», – указывается в материале.

    На этом фоне Варшава надеется организовать альянс с Лондоном и Парижем для защиты Украины. Как сообщает газета The Times, польский премьер-министр Дональд Туск собирается в ближайшие дни провести переговоры с главой британского правительства Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте «из-за опасений по поводу влияния американских выборов на ход конфликта».

    «Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и обстановку на Украине. Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала. Это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и ее интересов», – заявил Туск.

    Попытка политика создать альянс в поддержку Украины «свидетельствует об опасениях Запада по поводу того, что мирное соглашение посредством передачи территорий и принуждения Киева к нейтралитету принесет победу России», говорится в публикации.

    Коментарии (3)
    11 ноября 2024, 20:30 • Новости дня
    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке

    Киев готовит удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить от наступления на Запорожье

    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины планируют удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить себя от наступления на город Запорожье.

    Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевке Запорожской области, передает ТАСС. О подготовке удара сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    «У нас есть точно подтвержденная информация – документально – о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевка на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов», – заявил Рогов.

    Он также отметил, что цель этой атаки – обезопасить от наступления ВС России на город Запорожье. На этом участке линия фронта особенно близка.

    Рогов подчеркнул, что планы Киева могут привести к серьезным последствиям для жителей Васильевки, так как дамба расположена в непосредственной близости от жилых домов. Рогов назвал эти действия провокацией и военным преступлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден, скорее всего, не разрешит вооруженным силам Украины использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России, чтобы избежать дополнительного ущерба для своего президентства.

    Также стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России и о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    Украинский дипломат сообщил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, но Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России для оказания давления на Москву.

    Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами на Черноморском театре военных действий и научился защищаться от этой угрозы.

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    11 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Ганчев: ВС России выравнивают фронт вдоль реки Оскол в Харьковской области

    Ганчев: Российские войска выровняют линию фронта вдоль реки Оскол на Украине

    Ганчев: ВС России выравнивают фронт вдоль реки Оскол в Харьковской области
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают наступление в Харьковской области, выравнивая фронт вдоль Оскола и освобождая прибрежные населенные пункты, включая Колесниковку.

    Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Колесниковка. Российские войска активно выравнивают линию фронта вдоль реки Оскол в Харьковской области, добавил он, сообщает ТАСС.

    Продвижение российских сил не ограничивается одной точкой. Армия также движется в направлении Глушковки и Боровой. Эти населенные пункты являются стратегически важными для выравнивания линии фронта, что обеспечивает более стабильные позиции для дальнейших операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мотострелковые подразделения минобороны России успешно освободили село Колесниковка в Харьковской области.

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    12 ноября 2024, 07:57 • Новости дня
    В результате российского удара в Харькове ликвидировано 70 украинских военных

    Tекст: Александра Юдина

    В Харькове был нанесен удар по военной части украинских войск, в результате которого погибли около 70 военных, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в результате атаки погибли около 70 украинских военных, более 100 получили ранения, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что после взрыва на место происшествия направились машины скорой помощи и пожарные. На данный момент спасательные службы продолжают извлекать пострадавших из-под завалов.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, ВС России нанесли удар по пункту управления украинского нацформирования «Кракен» на Харьковском направлении, в результате чего были уничтожены важные цели.

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    12 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах

    Украинские силы в Елизаветовке и Ильинке к югу от Курахово попали в клещи и отрезаны от снабжения

    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Группировки ВСУ в населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка к югу от Курахово отрезаны от основных сил и снабжения, что вынуждает их пытаться выходить малыми группами под огневым контролем российских войск.

    Группировки украинских сил, находящиеся в населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка, оказались в клещах, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, эти подразделения отрезаны от основных сил и лишены подвоза провизии, что создает для них крайне сложные условия.

    В силовых структурах уточнили, что украинские военные пытаются покинуть окруженные населенные пункты малыми группами. Однако все пути, по которым они могут двигаться, находятся под огневым контролем Вооруженных сил Российской Федерации, что значительно осложняет попытки отступления.

    Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды вошли в восточную часть города Курахово в ДНР, где идут ожесточенные бои. Вооруженные силы Украины намерены укрепить оборону на Кураховском и Красноармейском направлениях, сообщал Владимир Зеленский.

    Российские войска продвигаются на всех участках фронта в Донецкой народной республике, отмечал глава региона Денис Пушилин.

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    12 ноября 2024, 08:59 • Новости дня
    Российская авиация ударила по объектам ВСУ в пригородах Запорожья
    Российская авиация ударила по объектам ВСУ в пригородах Запорожья
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская авиация нанесла удар по пригородам Запорожья, где сосредоточены военные объекты ВСУ, при этом в самом городе были слышны несколько взрывов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что в результате атаки в самом Запорожье были слышны взрывы. Он подчеркнул, что авиаудар был нанесен с применением авиационных бомб.

    Сейчас проводится уточнение данных о точных местах ударов и степени поражения украинских военных объектов, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов заявил о подготовке вооруженных сил Украины к удару по дамбе в Васильевке. В Запорожской области повреждены несколько объектов инфраструктуры.

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    11 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    В Курской области сбили четвертую за день украинскую ракету в приграничном районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном районе Курской области в течение дня была успешно сбита четвертая украинская ракета благодаря действиям российских ПВО.

    В приграничном районе Курской области была сбита четвертая украинская ракета. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Глава региона выразил благодарность за успешные действия сил противовоздушной обороны.

    «Четвертая украинская ракета сбита нашими бойцами в приграничном районе Курской области. Слава ПВО!» – написал Смирнов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал сотрудников аварийной службы в Запорожской области, ранив троих человек во время восстановления линии электропередачи.

    Минобороны России заявило об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской и Белгородской областями с использованием сил противовоздушной обороны, отметив, что это были БПЛА самолетного типа, целью которых была террористическая атака на объекты в России.

    Также около 23.00 мск два украинских БПЛА были сбиты над указанными регионами, а примерно в 21.25 мск над Белгородской областью был уничтожен еще один беспилотник.

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