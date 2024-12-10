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Российская армия в три раза нарастила число ударов по ВСУ в Петровском
Российские военные утроили интенсивность артударов по ВСУ в районе Петровского в ЛНР
Российские вооруженные силы усилили интенсивность ударов по украинским подразделениям в Петровском (ЛНР) в три раза, чтобы предотвратить полноценное снабжение украинских сил, сосредоточенных в этом районе, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские силы в три раза увеличили интенсивность ударов по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Петровского (Грековка) в Луганской народной республике, передает ТАСС.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после оперативной паузы российские подразделения возобновили активные действия в районах Макеевки и Невского. Он отметил: «В три раза увеличились огневые налеты по Петровскому, где отмечена концентрация вооружения и военной техники, а также личного состава вооруженных формирований Украины».
Цели этих действий, как указал Марочко, включают недопущение полноценного обеспечения украинских сил боеприпасами и техникой. Россия продолжает превентивные удары по тыловым районам, чтобы ослабить позиции противника. Увеличение числа ударов направлено на уменьшение боеспособности украинских подразделений в регионе.
Ранее Андрей Марочко сообщал, что для полного контроля над территорией Луганской народной республики российским военным необходимо выбить украинские силы из пяти населенных пунктов: Надии, Новоегоровки, Петровского в Сватовском округе, Новолюбовки в Кременском округе и Белогоровки в Лисичанском округе.
Во вторник он отметил что Российская армия заняла более стратегически выгодные позиции на Купянском направлении в районах Лозовой и Зеленого Гая благодаря ослаблению противника.
Кроме того российские силы заняли позиции ВСУ в южной части Волчанска Харьковской области, при этом активность штурмовиков наблюдалась в районах Старицы и Тихого.
На линии фронта у рубежей Луганской народной республики за неделю зафиксировано значительное увеличение контратак ВСУ, увеличившихся более чем в 2,5 раза, однако все они были успешно отбиты российскими военными.