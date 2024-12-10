Российские военные утроили интенсивность артударов по ВСУ в районе Петровского в ЛНР

Tекст: Мария Иванова

Российские силы в три раза увеличили интенсивность ударов по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Петровского (Грековка) в Луганской народной республике, передает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после оперативной паузы российские подразделения возобновили активные действия в районах Макеевки и Невского. Он отметил: «В три раза увеличились огневые налеты по Петровскому, где отмечена концентрация вооружения и военной техники, а также личного состава вооруженных формирований Украины».

Цели этих действий, как указал Марочко, включают недопущение полноценного обеспечения украинских сил боеприпасами и техникой. Россия продолжает превентивные удары по тыловым районам, чтобы ослабить позиции противника. Увеличение числа ударов направлено на уменьшение боеспособности украинских подразделений в регионе.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что для полного контроля над территорией Луганской народной республики российским военным необходимо выбить украинские силы из пяти населенных пунктов: Надии, Новоегоровки, Петровского в Сватовском округе, Новолюбовки в Кременском округе и Белогоровки в Лисичанском округе.

Во вторник он отметил что Российская армия заняла более стратегически выгодные позиции на Купянском направлении в районах Лозовой и Зеленого Гая благодаря ослаблению противника.

Кроме того российские силы заняли позиции ВСУ в южной части Волчанска Харьковской области, при этом активность штурмовиков наблюдалась в районах Старицы и Тихого.

На линии фронта у рубежей Луганской народной республики за неделю зафиксировано значительное увеличение контратак ВСУ, увеличившихся более чем в 2,5 раза, однако все они были успешно отбиты российскими военными.